Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu, condamnați cu suspendare

05:13:39 / 11 Iulie 2017

capitalismul lui cine poate oase roade.

Totul pleaca de la cadastrarea teritoriului Romaniei.Primarii au profitat si profita de acest neajuns pentru a jongla cum vor cu terenurile virane si extravirane.Guvernantii au promis cadastrarea intregului teritoriu in mod gratuit.Pana acum primarii nu au facut altceva decat sa se opuna ,sa amane si sa incurce treburile.Condamnarea celor doi este justa.Pamantul poate fi foarte usor de recuperat pentru ca este tot acolo.Mai grav este cu ce se exporta;cereale,lemn,materii prime ,profitul neimpozabil al multinationalelor.Asa ca ,este nevoie de clarificarea pagubei .Dupa spusele lui Constantinescu si indicatiile capitalismului, asa zisa proprietate comunista privatizata este un act de justitie ,,justificat'' care a facut posibila intrarea Romaniei in UE,NATO si, in general, in marea familie a tarilor cu regim,deocamdata,capitalist-salbatic,de jungla.Cei doi alesi nu au facut altceva decat un fel de safarii timp de 15 ani cu pauze de samba ,sarabanda si manele .Daca comunismul facea o nivelare a saraciei ,acum,capitalismul imparte societatea in bogati si saraci.Acum alegeti de care baricada sunteti.