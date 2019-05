Radu Mazăre va fi adus în România luni

01:19:57 / 16 Mai 2019

SOLUTIA SECU

La cate stie Mazare ,la cati secu,procurori,politicieni,persoane influente ce au obtinut terenuri,contracte in cardasie cu el,..acum logic singura solutie pt a baga sub pres toate faradelegile ,....Mazare va fi sinucis cu forta...secu ce este in tot si in toate stie de ce? Baietii raman cu banii si terenurile,..cei pagubiti cu buza umflata,...iar justitia va ridica din umeri.... Asta e Romania sub SECU