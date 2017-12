Radu Mihăileanu, la Festivalul Paris Cinéma

Regizorul Radu Mihăileanu va participa la o masă rotundă pe tema „Europa, subiect de film?\", pe 5 iulie, în cadrul Festivalului Paris Cinéma, care va avea loc între 1 şi 12 iulie. La întîlnirea cineaştilor vor mai participa, printre alţii, Luc Dardenne, Jorge Semprun, Hugo Vieira de Silva şi Danis Tanovic. Întîlnirea se va desfăşura la Cinemateca Franceză.

De asemenea, filmul lui Mihăileanu „Train de vie\" (1998) va fi proiectat în cadrul unui eveniment special, care reuneşte pelicule precum „Un film vorbit\" de Manoel de Oliveira (2003), „Underground\" de Emir Kusturica şi „No Man\'s Land\" de Danis Tanovic (2001).

Mesele rotunde şi proiecţiile de film se vor desfăşura în cadrul evenimentului „Salonul European al cărţii, revistei de cinema şi DVD-ului\", organizat de Cinemateca Franceză şi Paris Cinéma, între 3 şi 6 iulie. Salonul are o suprafaţă de 1.000 de metri pătraţi şi găzduieşte 60 de expozanţi şi 180 de editori. Tema salonului este, anul acesta, „Un secol în Europa, un secol de cinema\".

De asemenea, scurtmetrajul „Alexandra\" de Radu Jude va rula în competiţie la Festivalul Paris Cinéma. Filmul lui Jude concurează cu alte 19 filme, precum „As I Lay Dying\" de Yuhang Ho (Malaezia), „Boulevard l\'océan\" de Céline Novel (Franţa), „Cargo\" de Leo Woodhead (Noua Zeelandă), „Les Couillus\" de Mirabelle Kirkland (Franţa) şi „Invitation to Dine with Comrade Stalin\" de Ricardo Alves Júnior şi Gianfranco Rolando (Brazilia/Argentina).

Cele 20 de scurtmetraje concurează pentru trei premii, „La Pari du Public\", în valoare de 1.500 de euro, „Le Pari du Jury\", oferit de televiziunea TPS Star, care va difuza filmul cîştigător şi „Le Pari de l\'Emotion\", în valoare de 5.000 de euro.

Ediţia a şasea a Festivalului Paris Cinéma începe pe 1 iulie, cu proiecţia în avanpremieră a filmului „Entre les Murs\" de Laurent Cantet, care a cîştigat, anul acesta, trofeul Palme d\'Or la Festivalul de Film de la Cannes. Pe 3 iulie, festivalul găzduieşte o seară dedicată regizorului David Cronenberg. La eveniment va rula unul dintre cele mai cunoscute filme ale cineastului, „Musca\" (1986), în prezenţa lui Cronenberg şi a actriţei Charlotte Rampling.

Printre invitaţii festivalului se mai numără Nathalie Baye, cineastul Aki Kaurismaki şi Jean Claude Carriere. De asemenea, festivalul mai găzduieşte o secţiune dedicată cinematografiei filipineze, această ţară fiind invitat de onoare.

Paris Cinéma este unul din evenimentele culturale majore de la începutul verii, din capitala Franţei, bucurîndu-se, anul trecut, de prezenţa a 70.000 de spectatori. Prezent în circa 15 locuri din Paris, în şi în afara sălilor de cinema, Festivalul Paris Cinéma propune publicului un program ambiţios şi variat, în prezenţa a numeroşi invitaţi.