Radu Sîrbu (ex „O-zone”) va cînta cu… soţia sa

Radu Sîrbu, fost component al trupei „O-zone”, va reveni pe piaţa muzicală cu nou proiect, intitulat „Mr.&Ms.”, din care face parte şi soţia sa, Ana. „Ideea proiectului Mr.&Ms. a apărut odată cu piesa Love Is Not A Reason To Cry. Aveam nevoie de o voce feminină perfect compatibilă cu vocea mea. În cele din urmă, am ales-o pe Ana”, a declarat Radu. Deşi sînt împreună de 11 ani, este pentru prima dată cînd Ana s-a lasat convinsă să cînte alături de soţul ei. „Ştiam că Ana cîntă, dar de multe ori, cînd o rugam să cînte ceva pentru mine, găsea motiv să nu o facă”, a mai spus fostul component al trupei „O-Zone”.

De-a lungul carierei lui Radu, Ana i-a fost alături, ocupîndu-se de coregrafia pieselor lui, ajutîndu-l să scrie piese, ba mai mult, i-a creat şi costumele de scenă. „După o pauză de aprox. doi ani de zile, am realizat un proiect care este gata să treacă linia de start. Mr.&Ms. este un proiect al unui artist ajuns la maturitate şi care transmite cu exactitate ceea ce eu numesc stilul muzical care mă reprezintă sută la sută, unul mult mai matur şi cu un mesaj mult mai amplu către public. Am depus foarte mult efort, dar şi foarte mult suflet, pentru fiecare piesă de pe primul album al proiectului Mr.& Ms., care se va numi Heartbeat. Fiecare piesă de pe album are un mesaj aparte şi o energie unică”, a mai spus Radu Sîrbu.