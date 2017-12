Radu Sîrbu, în căutare de instrumentişti

Radu, fostul component al trupei „O-Zone”, se bucură de succes cu noul său proiect muzical „MR.&MS”. În curînd, artistul va pleca într-un turneu de promovare a albumului „Heartbeat”, dar pentru acest lucru are nevoie de o trupă de intrsumentişti, pentru a cînta live. Pentru band-ul care îi va însoţi pe el şi pe soţia sa, alături de care a format trupa „MR.&MS”, Radu organizează o preselecţie de instrumentişti. Astfel, toţi cei care ştiu să cînte la chitară, tobe, chitară bass, clape sînt aşteptaţi să trimită informaţii despre ei la adresa de e-mail raduproduction@gmail.com.

Radu Sîrbu a revenit în atenţia publicului cu noul proiect muzical „MR.&MS”, lansînd primul single „Love Is Not A Reason To Cry”. Trupa şi-a lansat, recent, pe piaţa muzicală din România, albumul de debut, intitulat „Heartbeat”.