Radu Sîrbu, în căutare de vedete

Radu, fostul component al trupei „O-Zone”, este în căutare de vedete. Artistul va organiza o preselecţie, pe data de 21 mai, începînd cu ora 15.00, la Centrul Artistic Fame Music & Dance by Radu Sîrbu din capitală, unde sînt aşteptaţi toţi cei care au calităţi vocale deosebite şi doresc să le pună în valoare. Totodată, Radu aşteaptă la preselecţie şi instrumentişti şi dansatori. Cei care îl vor impresiona pe Radu vor avea şansa să fie cooptaţi în proiecte muzicale de care se va ocupa chiar fostul component al trupei „O-Zone”.

Radu nu este la primul eveniment de acest gen, anul trecut organizînd o preselecţie pentru instrumentişti. Radu Sîrbu a revenit, în 2007, pe piaţa muzicală, cu numele de RadU, iar anul trecut a lansat proiectul muzical „MR.&MS”, alături de soţia sa. „Ideea proiectului Mr.&Ms. a apărut odată cu piesa Love Is Not A Reason To Cry. Aveam nevoie de o voce feminină perfect compatibilă cu vocea mea. În cele din urmă, am ales-o pe Ana”, a declarat Radu. De-a lungul carierei, Ana i-a fost alături, ocupîndu-se de coregrafia pieselor lui, ajutîndu-l să scrie piese şi chiar i-a creat costumele de scenă. „Mr.&Ms. este un proiect al unui artist ajuns la maturitate şi care transmite cu exactitate ceea ce eu numesc stilul muzical care mă reprezintă sută la sută, unul mult mai matur şi cu un mesaj mult mai amplu către public”, a mai spus Radu Sîrbu.