Radu Sîrbu vrea să ajungă solo la acelaşi succes înregistrat cu “O-Zone“

Radu Sîrbu, membru al fostei trupe “O-Zone“, şi-a lansat, recent, primul album solo de după despărţirea de formaţia care i-a adus succesul internaţional, încercînd acum să ajungă de unul singur pe locurile de vîrf ale topurilor muzicale. Albumul, intitulat “Alone” şi semnat cu numele de scenă RadU, cuprinde zece piese, dintre care un remix la single-ul “Whap-pa”. “Am lucrat la album aproximativ doi ani, de la destrămarea trupei şi pînă acum”, a declarat, marţi, cîntăreţul, care semnează muzica şi versurile tuturor pieselor. “Nu am vrut să scot ceva foarte repede. M-am gîndit mult şi toate piesele au ieşit diferit una faţă de alta - au influenţe pop, rock, R’n’B şi dance. Într-o oarecare măsură, nu este departe de stilul < O-Zone >, nu am făcut schimbări radicale, ci a rămas aproximativ acelaşi”.

Radu este mulţumit nu doar de revenirea pe scenă, ci şi de fidelitatea fanilor. “Ei sînt foarte activi, votează peste tot, iar eu vorbesc foarte mult cu ei pe forumuri”, povesteşte cântăreţul. Următorul pas în cariera solo a lui RadU este promovarea single-ului “Doi străini”, la care a fost filmat şi un videoclip în regia lui Marian Crişan, şi evident, promovarea întregului album “Alone”. “Eu sînt mai mult ca sigur că albumul va fi promovat internaţional pentru că, în primul rînd, m-au contactat mai multe case de discuri din Rusia şi Japonia, la fel şi pe Cat Music (casa de discuri producătoare a albumului, n. r.), iar fanii au trimis scrisori că vor să cumpere albumul”, susţine Radu, care a mai spus că speră la acelaşi succes pe care l-a întregistrat alături de “O-Zone“. “Tot ceea ce facem noi solo este practic un nou început şi este foarte greu. E nevoie de multă muncă, răbdare şi ambiţie, dar eu cred ca pot toate acestea. Eu am mari speranţe şi ambiţii că voi ajunge în top”.

După aproape un an de cînd “O-Zone“ a concertat ultima oară în România, Arsenie Todiraş a lansat deja un album, Radu Sîrbu l-a urmat, însă Dan Bălan, fostul lider al formaţiei, încă se lasă aşteptat, desfăşurîndu-şi activitatea în SUA. “Dan ştiu că înregistrează un album. Am vorbit de curînd cu el, cînd am fost la Chişinău. N-am auzit încă nimic din ce face el, însă e foarte ambiţios şi migălos şi sînt sigur că va face ceva bun”, a spus Radu. Pentru că a muncit toată vara, vacanţa lui Radu de-abia acum începe, el urmînd să plece miercuri la Yalta, în Ucraina, împreună cu familia.