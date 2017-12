Radu Stroe, mazilit de PNL pentru că a spus adevărul!

Cel mai recent pion sacrificat de PNL în lupta pro-PDL şi împotriva PSD şi a celor 7,4 milioane de români care au dat votul lor celei mai mari uniuni politice de la revoluţie încoace, USL, este Radu Stroe, vicepreşedintele liberal. Una dintre vocile importante ale PNL, Radu Stroe a spus încă de la începutul rupturii USL că nu este corect ca partidul condus de Crin Antonescu să înşele încrederea a 7,4 milioane de români şi să lase baltă, pur şi simplu, programul de guvernare gândit, asumat, promis şi iniţiat împreună cu PSD şi PC. La fel de vehement a fost şi atunci când Mircea Diaconu a plecat din partid. În aceeaşi tonalitate a tratat şi plecarea lui Călin Popescu-Tăriceanu, exprimându-şi părerea de rău în ce-l priveşte pe dificilul preşedinte Antonescu, care nu ştie să ţină lângă el oamenii cu adevărat importanţi. Şi pentru că au rămas multe întrebări fără răspuns în ce priveşte ruperea USL, şi pentru că nimeni din PNL nu scoate un cuvânt, şi pentru că opinia publică a taxat crunt partidul liberal, Radu Stroe a acceptat invitaţia lui Radu Tudor la emisiunea „Ediţie Specială”, la postul Antena 3, unde a încercat, pe un ton echilibrat, autoironic cu accente triste, să explice, pe cât posibil, ce s-a întâmplat. Sau măcar să atenueze puţin percepţia generală care vede PNL umăr la umăr cu PDL şi pe Antonescu drept un biet puşti de mingi al lui Băsescu. Reacţia PNL, recte Antonescu? Afară cu Stroe din partid! Însuşi vicepreşedintele liberal a susţinut, ieri, că preşedintele PNL, Crin Antonescu, a dorit excluderea sa din partid şi a menţionat că Mircea Ionescu Quintus a propus suspendarea sa din funcţie pe o perioadă de şase luni. „BPN a votat excluderea (53 de voturi „pentru“, 10 „împotrivă“ şi un vot nul - n.r.). Am exprimat regretul pentru acest fapt. Am menţionat în timpul şedinţei că în ceea ce am spus eu la postul de televiziune respectiv era un lucru îndeobşte cunoscut în organismele partidului, am exprimat regretul că unii colegi au fost extrem de ofuscaţi de această chestiune. S-a făcut propunerea şi s-a votat excluderea. (...) De fapt, dl. Antonescu a fost cel care a dorit acest lucru. Asta este“, a spus Stroe. El a spus că nu se simte un trădător şi a precizat că se află la cea de-a treia excludere din PNL din 1990 până în prezent. Prima oară a fost dat afară din partid în noiembrie 1992, când preşedintele de la acea vreme, Radu Câmpeanu, a decis scoaterea liberalilor din Convenţia Democratică, iar el a cerut demisia acestuia. „În 1994, iată, culmea, astăzi se împlinesc 20 de ani de atunci, dl. Dinu Patriciu, Ludovic Orban şi alţii de la PL'93 m-au exclus pentru faptul că am început demersul de fuziune a PL'93 cu PNL. Astăzi, când eu am constatat că s-a făcut această greşeală cu ruperea USL şi ieşirea PNL de la guvernare şi am exprimat public acest lucru, s-a luat această decizie“, a adăugat Stroe. În context, el a spus că nu doreşte să se alăture social democraţilor sau platformei economice anunţate de Călin Popescu-Tăriceanu şi că rămâne deputat independent. De asemenea, a subliniat că nu are ce să-şi reproşeze şi a precizat că prin declaraţiile făcute la televiziune a dorit să atenţioneze asupra scorului pe care liberalii l-ar putea obţine la europarlamentare - „nu va fi cel scontat“ - şi că, „din păcate, Antonescu, plecând de la guvernare, nu va mai avea suficiente şanse de a câştiga Preşedinţia“.

Cristina Pocora, purtătorul de cuvânt al PNL, a arătat că Stroe are o atitudine „total nepotrivită“ pentru calitatea sa de vicepreşedinte al partidului, având în vedere că este „un fost demnitar foarte important din partea PNL“. Ea a mai spus că toţi liberalii angrenaţi în campania electorală au fost „foarte supăraţi, foarte nemulţumiţi“ de atitudinea lui Radu Stroe. Preşedintele PNL, Crin Antonescu, afirma luni că Radu Stroe este un trădător şi le-a mulţumit colegilor că au ales să rezolve „în mod civilizat, decent şi hotărât ceea ce orice partid are de rezolvat în asemenea situaţie“. Cât despre liderul PNL, care se hlizea mai ceva ca o fată mare la măritat când a anunţat ruperea USL, acesta a declarat: „(...) Într-un anumit sens, după ce Călin Popescu-Tăriceanu a făcut ce nu am crezut că va face, domnul Stroe l-a întrecut în planul nesimţirii (cuvinte demne de un potenţial preşedinte al României! - n.r.). Atunci când faci parte dintr-un partid, nu poţi să nu respecţi nişte reguli minimale, pentru că altfel îţi baţi joc de munca colegilor tăi“, a mai spus Antonescu. Pentru „nerespectarea unor reguli minimale” (Crin a zis-o!), pedeapsa în PNL este taxarea drept „trădător”, urmată de excludere. Dar pentru nerespectarea unor reguli maximale, oare care o fi pedeapsa? Probabil decapitarea?! Aşadar, pentru faptul că a avut curajul să-şi exprime propria opinie şi să rostească adevărul, pronunţându-se cu subiect şi predicat împotriva alipirii PNL de PDL, Radu Stroe a fost extras ca o măsea stricată din partidul în care se află de 20 de ani. Fără alte comentarii, căci indignarea este suverană, ne rămâne o singură întrebare: cine este următorul liberal scuipat de PNL?

PNL CONSTANŢA, ŞARPELE DIN SÂN În urmă cu trei ani, social democraţii şi liberalii îşi uneau destinele politice, mânaţi de un singur ţel: înlăturarea de la putere a regimului Băsescu. Din păcate, cele 7,4 milioane de cetăţeni votanţi ai României au fost înşelaţi de preşedintele PNL, Crin Antonescu, care s-a hotărât să sară în barca actualului şef al statului şi să întoarcă armele. Cu o coloană vertebrală maleabilă, liberalii din teritoriu au urmat îndemnul liderului de partid şi au început să arunce lături în foştii parteneri de guvernare. Nu fac excepţie de la regulă şi liberalii constănţeni, care, printr-un comunicat de presă, îi atacă virulent pe social democraţi: „Victor Ponta alocă bani publici spre interesele personale ale baronilor”. Însă liberalii din Constanţa au uitat subit că, până în februarie, au fost parteneri de guvernare cu cei de la PSD, iar primarii liberali din teritoriu au beneficiat de aceleaşi fonduri guvernamentale. Într-un alt comentariu, cei de la PNL Constanţa spun că „Ponta este manevrat de baroni şi că îi susţine pe toţi cei care au probleme cu justiţia.” Curios lucru este că tocmai cei de la PNL vorbesc de probleme cu justiţia, în condiţiile în care, în ultimele luni, numeroşi membri ai PNL au fost condamnaţi la închisoare. La loc de cinste stă fostul ministru al Transporturilor Relu Fenechiu, om de încredere al lui Crin Antonescu, care a fost condamnat definitiv la cinci ani de închisoare cu executare.