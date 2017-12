Radu Tudor: Părerea mea este că Elena Udrea nu are cum să scape de condamnare

Realizatorul emisiunii "Punctul de Întâlnire" de la Antena 3, Radu Tudor, a comentat declaraţiile Elenei Udrea şi a explicat că aceasta nu prea are cum să scape de condamnare. "Cred că e prea devreme să discutăm despre şansele Elenei Udrea în politică. Povestea asta cu arestul la domiciliu nu este decât o fază preliminară. Ea poate primi o condamnare cu mulţi ani de executare pentru acuzaţiile pe care le are şi orice calcul este dat peste cap. Faptul că rămâne în politică se traduce prin afirmaţia «Voi fi prezentă». Deci vom mai avea parte de afirmaţii din partea Elenei Udrea şi acest lucru se va contabiliza politic." De asemenea, Radu Tudor a subliniat că este încă o fază preliminară a procesului. "Mediatizarea foarte puternică a acestor cazuri se datorează şi faptului că Elena Udrea şi Traian Băsescu cad de pe un piedestal foarte înalt. Ei au căzut şi cad de la etajul 10 de unde erau, în cap, direct la parter. Traian Băsescu are trei dosare penale şi cu siguranţă nu va scăpa de trimiterea în judecată şi, spun eu, în cazul acuzaţiei de spălare de bani, faptele sunt atât de evidente încât nu va scăpa nici de condamnare. Asta este presupunerea mea. Elena Udrea la fel, nu are cum să scape." "Destinul lor este unul nefericit, după ce au făcut viaţa amară românilor timp de 10 ani, acum a venit şi momentul decontului, văd că doamna Udrea are încredere în justiţie şi Traian Băsescu, sigur, împreună cu justiţia îşi va petrece tot restul vieţii."