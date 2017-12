Răducu Mazăre a redeschis Cabo Beach

13:21:57 / 30 Iunie 2014

Ce a invatat juniorul in Anglia?

Saracu de el !? Doar atat a putut sa invete in Anglia? Cum sa se ocupe de o bucatica de plaja? Pt asta nu trebuia sa-l tina tasu pe bani grei in Anglia la studii !? Stie vreo propozitie in engleza? Stie sa scrie in engleza ? Asta sa ne spuneti dragi ziaristi !?