Răducu Mazăre îşi concurează tatăl la sporturi extreme

După două zile în care timpul nefavorabil le-a creat probleme, organizatorii celei de-a şasea ediţii a competiţiei “Sandstyle”, un concurs de kite în care combinaţia spectaculoasă între zborul cu parapanta şi windsurfing încîntă privirile, organizatorii au avut noroc ieri. Vîntul a bătut din direcţia dorită, astfel încît s-au putut desfăşura şi ultimele două probe ale concursului, Best Trick şi Best Hang Time, pe plaja H2O din staţiunea Mamaia. Printre cei care s-au încumetat să înfrunte vîntul şi valurile mării s-a numărat şi primarul Constanţei, Radu Mazăre, un iubitor al sporturilor nautice şi unul dintre promotorii acestui acestui sport în România. Acesta nu s-a înscris în concurs, dar i-a încîntat pe cei prezenţi după ce a executat un element de maximă dificultate, denumit de specialişti “Batman”. “Este o competiţie la care nu mă bag. M-au rugat să particip, dar a fost ziua mea şi am chefuit pînă dimineaţă. Nu pot să mă fac de rîs. Trebuie să-mi revin, şi-mi revin pe apă”, a spus primarul Constanţei. Alături de el, pe apă s-a aflat şi fiul său, Răducu, acesta fiind înscris în concurs, alături de alţi şase sportivi. “Sîntem la mare concurenţă. Ba chiar sînt unele trick-uri pe care el le face şi eu nu. Sînt în urma lui”, a adăugat Mazăre. Organizatorii s-au declarat mulţumiţi de felul în care a decurs întrecerea. “Kite-ul este un sport minunat, care se bazează pe vînt şi apă, o relaţie foarte frumoasă, descoperită de amatorii de senzaţii tari. Duminică a avut loc proba de Down-wind, mai exact de viteză, de data aceasta s-au desfăşurat Best Hang Time, la care se cronometrează timpul în care concurentul stă în aer, şi Best Trick, unde fiecare participant îşi poate demonstra măiestria”, a spus unul dintre organizatori, Mihai Spanţoveanu. După ce proba de Down-wind a fost cîştigată de Dan Postelnicu, în cea de Best Hang Time s-a impus Răducu Mazăre, cu timpul de 15,12 secunde, iar la Best Trick cîştigătorul urma să fie desemnat de comisia de organizare.