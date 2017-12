Răduleasca a fost cu Baumgartner în 12 țări

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner își trăiesc povestea de dragoste la maximum. Vedeta TV autohtonă și parașutistul austriac se iubesc intens și colindă împreună lumea. Românca susține că au fost până acum împreună în 12 țări, pe două continente, și că s-a aventurat alături de acesta în diverse sporturi.

„Suntem prinși într-un carusel de activități interesante, ba într-o țară, ba în alta, ba la un raliu sau la un campionat mondial de salturi cu parașuta, la un bal de caritate sau la diverse sporturi pe care le facem împreună. Ne-am plimbat cu motoarele, am schiat, am făcut curse de snowmobile, facem workout împreună, am zburat cu elicopterul pilotat de el, m-a învățat să fac drifturi cu mașina de raliu. Până acum, am fost împreună în 12 țări și pe două continente”, a declarat Mihaela Rădulescu.