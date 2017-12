Răduleasca încearcă iar să șocheze

Se află la începutul unei noi relații, de data aceasta cu o vedetă internațională precum cascadorul austriac Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu știe bine fiecare capitol al lecțiilor despre celebritate și menținerea în atenția presei, după mulți ani de experiență în showbiz-ul românesc, mai mulți decât și-ar dori ea.

Deși are 45 de ani, Răduleasca nu se crede o femeie aflată la deplină maturitate și afirmă că se simte ca la 20 de ani, încercând iar să atragă atenția prin declarații îndrăznețe, precum cea mai recentă în care și-a descris micul dejun. „În România, vârsta mea e trecută deja în loja senectuţii. Jeez, am 45 de ani şi dimineaţa am avut un iaurt, un orgasm şi două ouă. Fierte. Şi încă pot pleca la muncă în pantaloni scurţi. Deci loja aia nu e pentru mine, de-aia mi-am luat o frânghie să fac rapel pe perete - chiar, să încercaţi, e un exerciţiu de mare eficiență pentru brațe, coapse, fese… Da, fesele mele nu vor deloc să capituleze, pentru că le „droghez“ zilnic cu sport şi automasaj. De ce vă dau toate aceste amănunte? Pentru că așa arată dimineaţa unui om fără vârstă, cum mă simt de cel puţin 20 de ani”, a scris Mihaela Rădulescu, într-un editorial.