Raed Arafat: 92,8% din decesele înregistrate în ultima săptămână au survenit la persoane nevaccinate

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, atrage atenţia asupra faptului că 92,8% din decesele înregistrate în ultima săptămână au survenit la persoane nevaccinate, iar 5% la persoane vaccinate cu schema incompletă.

În acelaşi interval, 80,4% din cazurile confirmate de Covid-19 au fost înregistrate la persoane nevaccinate.

Raed Arafat a atras atenţia asupra faptului că pe 1 iulie în România existau 31 de cazuri de Covid-19, iar în prezent s-a ajuns la 2.226 de cazuri.

"Creşterea este una importantă şi care a dus la creşterea numărului cazurilor din terapie intensivă de la 67 de pacienţi în ATI la începutul lunii iulie la 523 de pacienţi în ATI în ziua de astăzi.

Am avut o perioadă în care numărul deceselor era unul mic, deci chiar şi un deces pe zi am avut, şi în ultimele zile am ajuns la 39 de decedaţi astăzi şi am ajuns chiar la 45 de decedaţi, acum două zile", a spus Arafat.