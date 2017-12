Raed Arafat: Examenul de admitere în Rezidențiat este o chestiune depășită

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), dr. Raed Arafat, a declarat sâmbătă, în cadrul Conferinței Naționale de Farmacoeconomie și Management Sanitar (CNFMS) de la Târgu Mureș, că mare problemă a României este modul în care este pregătit și recrutat personalul medical și că examenul de admitere în Rezidențiat este o chestiune depășită, care nu face altceva decât să îndepărteze medicii tineri.

'Examenul de admitere în Rezidențiat este o chestiune depășită. A trecut timpul peste ea și trebuie să începem să ne gândim la soluții mai ales acolo unde avem lipsă de personal. Suntem singura țară care scoate medicul la 6 ani, dacă nu trece acest examen de Rezidențiat — poate că îl doare capul de dimineață, poate că nu se simte bine — nu trece examenul, îl aruncăm în stradă. El are diploma de medic, atenție! Și vine o țară care îi ia pe toți aceștia, le plătește curs de limbă și îi introduce în rezidențiat fără concurs. O țară care știe să își planifice viitorul și știe foarte bine ce are de făcut ia medicii tineri pe care noi îi lăsăm în stradă și îi bagă în spitale să ajute medicii chirurgi, anesteziști etc, iar noi nu vrem să îi luăm în spitale. Am reușit în 2010 să facem un regulament pentru medicii sub supraveghere, nimeni nu a vrut să îi ia să lucreze cu ei. Și pierdem în fiecare an zeci, nu vreau să spun chiar sute, de medici pe care îi iau alții', a susținut dr. Raed Arafat.

Acesta a arătat că în curând Italia va avea nevoie mare de medici pe fondul pensionărilor masive din sistem și că dacă până acum această țară a atras mai ales asistenții medicali din România, acum va atrage medicii.

'Italia nu avea nevoie de medici, dar acum un număr mare de medici începe să se pensioneze. Avea nevoie de asistenți, acum are nevoie de medici și recrutează medici din afară. În România e foarte ușor, și cu limba și ca medicul să își ia bagajul să plece, așa cum au făcut asistenții. Numai în UPU Târgu Mureș am schimbat garnitura de asistenți o dată și jumătate integral, au plecat spre Italia. Oameni pe care i-am pregătit, i-am format. Am pierdut 100% asistenții în decurs de 3-4 luni și apoi am mai pierdut 50% dintre cei pe care i-am angajat după ce i-am pregătit', a afirmat șeful DSU.

Arafat crede că problema celor care fac politici de personal în România este că nu constată și nu previzionează necesitatea pentru o mai mare flexibilitate a sistemului.

Șeful DSU consideră că Rezidențiatul ar trebui să fie un fel de interviu, cu evaluări ale rezidentului la 6 luni, apoi la un an, așa cum se face în state precum Germania, Ungaria etc. și că nu se poate ca un centru de medicină de urgență cum e Târgu Mureș să primească doar 1-2 rezidenți pe an, având în vedere capacitatea de pregătire pe care o are.