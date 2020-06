Raed Arafat, Nelu Tătaru şi Ionel Dancă anunţă noile măsuri

Cele mai importante declaraţii susţinute

Nelu Tătaru

S-a decis sa se relaxeze unele masuri. S-a luat decizia de a se relua activitatea in salile de fitness. S-a luat decizia relaxarii a tot ce inseamna mall-uri, dar doar de zonele de vanzare. Se redeschid slujbele în interior, se fac in contextul distantarii fizice.

Numarul de persoane tine cont de distantarea fizica. S-a luat deciza ca tot ce inseamna sport in aer liber sa se respecte regulile de igiena si distantare. Constientizam si noi ca Guvern ca situatia nu este la final, putem ajunge la o viata cvasinormala daca respectam masurile.

Raed Arafat

Exista motive pentru care s-a prelungit starea de alerta. Am vazut in ultima perioada cresteri care au depasit 300 de cazuri in 24 h. În cadrul prelungii starii de alerta nu se mai regasesc propuneri de achizitii directe.

Se va pastra obligativitatea pastrarii mastilor, a triajului epidemiologic, purtarea mastilor in mijloacele de transport in comun. Referitor la calatoriile aeriene, INSP si CNSU vor emite periodic lista tarilor cu care vor fi reluate zborurile sau oprirea zborurilor. INSP va stabili saptmanal lista tarilor cu cre se vor relua zborurile. Urmatoarea evaluare va fi la sfarsitul acestei saptamani.

Ionel Dancă

Guvernul a adoptat astazi o serie de masuri pentru acordarea a noi facilitati. In domeniul HORECA au fost adoptate două reglemenari importante.

Scutirea de plata impozitului pentru o perioada de 90 de zile. Impozitul e un impozit anual si din cuantumul impozitului anul se scade perioada de 90 de zile. Plata acestui impozit se va face pana la data de 25 octombrie 2020. A fost amanat termenul de plata la 25 iulie la 25 octombrie. Operatorii economici care desfasoara activitati pe plaja erau obligati la plata unor taxe de administreare a acestor plaje. Sunt scutiti de una dintre aceste transe.

Au fost prelungite unele termene in ceea ce priveste obligatiile de plata. Operatorii economici au beneficiat de posibilitatea suspendarii unor plati. Potrivit noului act normativ periodada pana la care ei beneficiaza de aceasta forma se prelungeste pana la 25 octombrie. Au fost adaugata 2 noi perioade care pot face obiectul acestei bonificatii. Pentru cei care platesc pana la 25 iulie impozitele aferente trimestrului 2 si cei care platesc pana pe 25 octombrie impozitele aferente trimestrului 3.

Au fost aprobate cheltuielile de capital pentru modernizarea unui numar de 375 de unitati scolare. Prin acest proiect se aloca banii catre autoritatile locale pentru dotarea scolilor fara grupuri sanitare sau modernizarea scolilor. E un proiect important in aceasta perioada. Suntem in analiza cu solicitarile locale in permanenta. Multe dintre chestiuni sunt deja in curs de dezvoltare. Fondul de rezerva a fost folosit in aceasta perioada pentru anumite cheltuieli.