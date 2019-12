Raed Arafat nu demisionează: „Să mă demită dacă vor!“

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, spune că nu va demisiona din funcţie, în ciuda atacurilor din ultima perioadă, mai ales după apariţia filmului privind prima intervenţie la Colectiv: „Să mă demită dacă vor”, spune Arafat, care admite că ar putea părăsi România. „Nu sunt lipit de scaun, dar nu demisionez. Dacă sunt demis, e dreptul oricui să facă asta, să mă demită dacă vor. Ce consider după tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă este că atacurile sunt intensificate, pentru că atacurile sunt de foarte mult, cu mesaje prestabilite. Mesaje coordonate precum <de prea mult timp este, a îmbătrânit, să vină tinerii> sau <a făcut ceva bun, a făcut SMURD-ul, dar acum nu mai ştie, trebuie să plece> au fost mesaje prin social media. Apoi s-au intensificat după apariţia faimosului film înainte de comemorarea de la Colectiv, pe care cineva l-a avut şi l-a dat abia atunci. Eu trebuie să clarific ceva: nu conduc IGSU. Eu coordonez DSU. IGSU este condus de un general, care îl comandă”, a spus Raed Arafat, duminică seara, la Antena 3.

Întrebat dacă există un interes pentru distrugerea sistemului de urgenţă, şeful DSU a răspuns afirmativ, spunând că este vorba de interese interne, dar şi externe. „E un asalt, dar nu mă las pentru că au fost foarte mulţi care au avut încredere în mine, pentru că eu nu am construit singur (...) Eu am spus că nu se poate privatiza sistemul de urgenţă. E ca şi cum am privatiza apărarea”, a afirmat Arafat.

Întrebat, de asemenea, ce va face dacă va fi atacat în continuare, Arafat a spus că va ieşi să răspundă. „O să ies să răspund. Dacă voi fi dat afară, tot o să ies să răspund. Am spus că plec, dar nu plec peste o zi. Şi dacă plec, o să răspund la ce se face”, a mai spus Raed Arafat.

Întrebat ce va face dacă ministrul de Interne, Marcel Vela, îi ca cere demisia, Raed Arafat a răspuns că Vela va trebui să îşi asume să îl demită. „Nu, am zis că dânşii să îşi asume şi să mă demită. Trebuie să fiu demis, dar pentru ce am făcut în ţara asta, dacă vor să mă demită, să mă demită onorabil. Nu să mi se spună că ai fost evaluat, ai fost demis pentru că ai fost prost, pentru că pot să arăt eu motivele pentru care nu am fost prost. Dar acest lucru trebuie să fie asumat. Să spună: vrem să lucrăm cu doctorul Arafat, sau nu vrem să facem asta şi să mă demită”, a răspuns leful DSU.

Arafat admite că, în cazul în care va fi dat afară, va pleca din ţară. „Sunt destule oportunităţi în altă parte, unde nu mă consideră bătrân. Şi sunt convins că în secunda în care zic: <Sunt liber>, o să vină şi altele. Varianta a treia ar fi să stau la UPU Târgu Mureş, dar după o lună, două o să mă toace. Probabil că asta o voi face după ce se decide, plecarea din ţară. Nu există altă alternativă. Eu nu accept poziţii date, la nivel statal. Nu negociez poziţii. Dacă este să mă duc afară, mă duc pe efort propriu. Mă duc în primă fază la Târgu Mureş şi ştiu cum să rezolv o treabă şi să fac ceva util”, a răspuns Arafat.