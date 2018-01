Rafael Nadal vine la Australian Open fără antrenorul Toni Nadal

Cel mai bun jucător de tenis din lume, spaniolul Rafael Nadal, va începe la Australian Open o nouă eră: primul turneu de Grand Slam al anului va fi primul din cariera numărului 1 mondial în care acesta nu-l va avea alături pe unchiul său, Toni Nadal. Rafa se întoarce la Melbourne Park, acolo unde a pierdut finala de anul trecut în cinci seturi în faţa marelui său rival, Roger Federer, cu un nou antrenor: Carlos Moya. Fost lider mondial, Moya va fi cel care va conduce echipa sportivului originar din Mallorca, după ce l-a ajutat pe Nadal să câştige din nou un turneu de Grand Slam în 2017, după trei ani de eşecuri.

Toni Nadal, unchiul liderului mondial, a renunţat la antrenorat pentru a se dedica academiei de tenis a nepotului său. Nadal spune că relaţia cu fostul său antrenor a rămas una extrem de apropiată. „Toni va participa la pregătirea mea cât de mult va vrea să participe. El este unchiul meu, iar asta înseamnă mai mult decât orice altceva. Eu sunt fericit cu orice decizie pe care el vrea să o ia. Are suficientă încredere în mine, eu am destulă încredere în el şi ne sfătuim în toate lucrurile importante. E dificil de explicat cum mă simt acum. El face parte din familia mea şi mă iubeşte. Îl iubesc. Nu e vorba de o relaţie profesională. Este o relaţie familială. În ceea ce priveşte lucrurile profesionale, am vorbit cu el acum câteva zile, despre cum îmi merge în viaţa, cum îmi merge cu tenisul. Dacă am ceva de întrebat, îl întreb. Dacă are ceva să-mi spună, el mă cheamă şi îmi spune. Nu, nu este o situaţie dificilă. Este o situaţie foarte uşoară”, a declarat Nadal sâmbătă, la Melbourne Park.

Spaniolul în vârstă de 31 de ani va începe meciul cu Victor Estrella Burgos fără să fi disputat vreun joc oficial din luna noiembrie, când s-a retras de la Turneul Campionilor din pricina unei accidentări. A ratat evenimentele de warm-up de la Abu Dhabi şi Brisbane, dar a avut un meci demonstrativ la Kooyong Classic şi un altul, de pregătire, vineri, la Melbourne Park, împotriva lui Dominic Thiem. Dacă va câştiga la Australian Open şi va obţine al 17-lea său titlu de la Grand Slam, Nadal va reduce diferenţa faţă de elveţianul Federer, cel care are în palmares 19 astfel de trofee. „Este imposibil să fiu mai motivat decât anul trecut sau în oricare alt an. Întotdeauna sunt motivat sută la sută să joc la Australian Open. Dacă există cineva care nu face asta înseamnă că nu iubeşte acest sport”, a mai spus Nadal, care se poate confrunta cu elvețianul doar în finala turneului.