Rafael Pascual, o legendă a voleiului spaniol şi mondial

Una dintre vedetele turneului de volei de la Constanţa este, indiscutabil, spaniolul Rafael Pascual Hortes, care joacă pentru ŢSKA Sofia. Cel poreclit “El Toro”, “El Macho” sau “El Leon” s-a născut pe 16 martie 1970, la Madrid, şi a evoluat în cariera sa la aproape 20 de echipe de club, din Spania, Italia, Japonia, Franţa, Grecia şi Porto Rico! Momentul său de vîrf a fost în deceniul trecut, respectiv în cei şapte ani petrecuţi în Italia, dintre care cinci la Cuneo, formaţie cu care a cîştigat Cupa Cupelor, Cupa CEV şi de cîte două ori Supercupa Europei, Cupa Italiei şi Supercupa Italiei. Impresionant este şi palmaresul său la naţionala Spaniei, cu care a evoluat la Jocurile Olimpice din 1992 şi 2000, a fost MVP-ul Campionatului Mondial din 1998 şi cel mai eficient jucător de la Cupa Mondială din 1999. Retras de la naţională, a revenit după doi ani pentru a fi căpitanul Spaniei la CE 2007, unde ibericii au cucerit medaliile de aur.

Pascual a ajuns în Bulgaria de la echipa italiană Materdomini, din liga secundă. S-a accidentat în primăvară la tendonul lui Ahile şi a reluat antrenamentele cu ŢSKA după o pauză de trei luni. „De ce Bulgaria? Pentru că aici am găsit condiţii foarte bune, pentru că mi-au acordat timp pentru recuperare şi, de ce să nu recunosc, am şi un contract destul de bun. În Bulgaria sezonul debutează pe 24 octombrie şi am timp suficient să mă refac şi să mă integrez în echipă. Am semnat cu Sofia, deşi am mai avut oferte de la Taranto şi de la Barcelona, pentru că voi putea evolua în Liga Campionilor. Evident, dacă voi sta bine din punct de vedere fizic. Echipa este tînără, dar are şi cîţiva jucători experimentaţi, cum ar fi Salparov şi Peev”, a declarat jucătorul care s-a stabilit în Barcelona. „Sînt mulţumit pentru că există curse directe Sofia - Barcelona şi ajung repede acasă”, mai spune Pascual, care a vizitat România cu echipa naţională a Spaniei. „Este o ţară frumoasă, aflată la momentul schimbărilor, care ştiu că a intrat de curînd în Uniunea Europeană, ca şi Bulgaria. Sper să pot vizita şi Constanţa, pentru că nu am văzut pînă acum decît hotelul şi sala, care este mare, îmi place. A, să nu uit, pe drumul spre sală am remarcat amestecul de clădiri vechi şi moderne din oraş”.

Despre Cupa “Mării Negre”? „Turneul este foarte important pentru pregătirea noului sezon, mai ales că putem întîlni aici atîtea formaţii puternice. Noi avem o echipă tînără şi vrem să dobîndim experienţă. Pentru cei tineri este foarte important să joace bine mingile uşoare şi finalurile de set. Aţi văzut şi la meciul cu Bled cum am greşit în momente cheie. Toate echipele joacă bine pînă la punctul 23! Ei bine, la punctele 24 şi 25 situaţia se schimbă, atunci trebuie să ai nervi de oţel. Experienţa se dobîndeşte cu multe antrenamente împreună şi cred că trebuie să progresăm la relaţii de joc, blocaj şi apărare”, a încheiat experimentatul voleibalist spaniol.