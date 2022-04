Rafila: Cea mai bună soluție e ca pastilele de iodură de potasiu să fie deja distribuite populației

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, spune că autoritățile intenționează să distribuie populației comprimatele de iodură de potasiu, care se folosesc în caz de creștere a radioactivității, dar face un apel ca acestea să nu fie în niciun caz administrate preventiv.

Rafila a atrasatenția că pastilele trebuie luate numai dacă există o alertă oficială din partea autorităților:

„Pentru că un astfel de incident se poate petrece oricând, se poate petrece vinerea, sâmbăta, duminica seara, iarperioada optimă de administrare este între două și opt ore de la producerea incidentuluirespectiv sau de la momentul contaminării, pentru că incidentul poate să fie la o anumită distanță de țara noastră - și atunci există o perioadă tampon, nu știm cât de lungă sau cât de scurtă, pentru că depinde foarte mult și de curenții atmosferici. Cred că cea mai bună soluție este ca aceste pastile să fie distribuite deja, încât oamenii să le poată păstra la domiciliu șiîn cazul în care va exista o comunicare publică, o alertă în acest sens, să poată să le administreze”, a arătat ministrul Sănătății.

Ministrul Sănătății a mai spus că efoarte posibil să nu trebuiască să le utilizăm niciodată, dar pe de altă parte nici nu are rost să excludemtotal o astfel de eventualitate şi "pentru că acum în vecinătatea României se desfăşoară un conflict sângeros şi care se desfăşoară pe teritoriul unei ţări care are mai multe centrale nucleare funcţionale".

El a mai menționat că într-o discuţie cu jurnalişti niponi a aflat că în Japonia, după accidentul nuclear de la Fukushima, Japonia nu a reuşit să distribuie la timp iodura de potasiu, deşi Japonia este cunoscută pentru buna organizare.

In cazul unui eveniment nuclear, insa, medicamentul trebuie luat chiar inainte sau imediat dupa expunerea la iod radioactiv. Poate fi luat trei pana la patru ore, chiar 6 ore mai tarziu, dar nu va fi la fel de eficient, potrivit Departamentului de Sanatate din New York.

Principiul administrarii iodurii de potasiu in incidentele nucleare este ca administrand iodura de potasiu cu iod neradioactiv, stabil, imediat inainte, in timpul sau maxim la cateva ore dupa emisia radioactiva, se acumuleaza in tiroida suficient iod “bun”, asa incat iodul radioactiv sa nu mai poata patrunde in glanda si sa fie excretat cat mai repede de rinichi, reducandu-se impactul sau asupra tesuturilor umane, precizeazareginamaria.ro.

Administrarea se face doar la indicatia autoritatilor care pot semnala pericolul radioactiv.

Cu cat esti mai tanar, cu atat este mai important sa te protejezi de contaminarea cu iod radioactiv. De aceea, tabletele de iod vor fi acordate cu prioritate copiilor si femeilor insarcinate (pentru a-si proteja bebelusul nenascut).