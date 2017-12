Răfuială între rromii din Mihail Kogălniceanu

O familie de rromi care locuieşte pe strada Moldova din comuna Mihail Kogălniceanu a fost atacată, ieri, în propria casă de mai mulţi indivizi înarmaţi cu cuţite, bîte şi cazmale. Martorii spun că scandalul a fost iscat de agresarea în plină stradă a lui Elvis Maciu de 17 ani, de către Ion Bonea şi soţia acestuia. Băiatul a fugit şi s-a adăpostit în curtea casei părinţilor săi, iar membrii familiei Bonea, înarmaţi cu cazmale, au năvălit în curtea unde se refugiase tînărul distrugînd ferestrele locuinţei şi ameninţîndu-i cu moartea pe proprietari. Incidentele, care ar fi putut degenera într-o adevărată tragedie, au fost stopate de poliţiştii din localitate care i-au calmat pe atacatori. Olga Dragomir, mama tînărului agresat, spune că între cele două famili de rromi există tensiuni mai vechi, generate de o datorie. „Am cumpărat casa asta în 1990 şi am luat nişte bani de la soacră-mea. Bonea, care o ţine pe soră-mea, spune că el i-ar fi dat acei bani soacrei mele. Eu nu am luat de la el niciun ban, i-am luat de la soacră şi am cumpărat casa. Acum vine şi îmi spune că trebuie să-i plătim datoria, dacă nu, ne scoate casa la vînzare. L-a atacat pe fiul meu pe stradă şi ne-a ameninţat că nu mai avem voie să trecem pe aici pînă nu-i dăm banii. Ce, vrea să-i dăm taxă de protecţie să ne lase să trăim ?”, a spus Olga Dragomir. Pe de altă parte, membrii familiei Bonea susţin că îşi vor banii înapoi dacă nu, se va ajunge la judecata ţigănească. În timpul audierii celor implicaţi în scandal, în faţa sediului poliţiei s-au strîns peste 15 persoane, rude şi apropiaţi ai familiei Bonea. După aprox. două ore, poliţiştii au hotărît că Ion Bonea şi soţia sa se fac vinovaţi de săvîrşirea infracţiunilor de violare de domiciliu şi distrugere. Tînărul agresat a fost îndrumat către Servicul de Medicină Legală Constanţa pentru stabilirea numărului de zile de îngrijiri medicale necesare vindecării vătămărilor suferite. Pentru prevenirea unor noi violenţe, poliţiştii din Mihail Kogălniceanu au format echipe de patrulare care, în zilele următoare, vor ţine sub supraveghere locuinţele celor două familii.