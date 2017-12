Răfuială portocalie

Cu puţin timp înainte de alegerile din PDL, cele două tabere ale partidului portocaliu se contrează în aşa fel încât, la final, probabil va rezulta o tocăniţă portocalie care nu va putea fi înghiţită de niciun român. Liderul PDL Cezar Preda a declarat, marţi, la Realitatea TV, că preşedintele Traian Băsescu era foarte supărat când a lansat acuzaţiile la adresa sa, deputatul precizând că nu poate ignora „afirmaţiile“ şi subliniind că, în calitate de parlamentar, se poate pronunţa despre viitorul premier. Preda a spus că relaţia sa cu şeful statului nu poate fi oprită doar pentru ce a spus Traian Băsescu „într-un moment de supărare“. „Nu pe mine m-a jignit, spunând că nu am valoare pentru că n-am câştigat, ci 23 de judeţe unde avem lideri care muncesc zi de zi şi nu câştigă pentru că celealte partide au în judeţele alea lideri foarte puternici“, a spus Cezar Preda. El a adăugat că nu ar putea să spună niciodată că respectă doar învingătorul. „Asta este o boală a politicienilor români şi nu numai, în care nu discutăm decât cu câştigătorii“, a spus Preda. Deputatul s-a întrebat, retoric, dacă el avea valoare atunci când alerga din oraş în oraş şi nu dormea nopţile, în campania împotriva demiterii preşedintelui prin referendum. Cezar Preda a spus că aprecieri precum cele făcute de şeful statului poţi să primeşti de la adversari politici, dar de la un camarad niciodată. „Eu nu pot să trec pe lângă asemenea afirmaţii ca şi cum nu le văd, pentru că am familie, am prieteni, am oameni care mă cunosc“, a spus Preda. Mai mult decât atât, el i-a transmis preşedintelui că „nu poate lovi cu lopata sau cu noroi“ în cei care i-au fost fideli şi au alergat opt ani pentru a-l face preşedinte. Traian Băsescu a declarat, luni, la TVR, că pe Cezar Preda nu îl recomandă nimic pentru a candida pentru o funcţie în PDL, menţionând că acesta nu a câştigat nici măcar alegeri locale, iar acum îşi dă cu părerea despre desemnarea de către şeful statului a premierului.