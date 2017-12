Raicu a lansat o colecţie de haine pentru copii

Andreea Raicu a făcut primul pas în domeniul design-ului vestimenar cu o colecţie pentru fetiţe, pe care a lansat-o recent. Vedeta TV a scris, ieri, pe blogul personal, ce anume a determinat-o în acest sens şi cum s-a inspirat. „Mi-a făcut o mare plăcere să lucrez la această mini-colecţie de haine pentru copii, în cadrul proiectului „Designers for Kids”. M-au inspirat materialele fine şi fluide şi am ales să folosesc bulinele, pentru că mi se par cele mai vesele motive pentru fetiţe. Nu le-am ales numai pentru că sunt la modă, ci şi pentru că, în amintirile mele, copilăria este strâns legată de rochiţele cu buline pe care le purtam cu atâta bucurie. Sunt piese vestimentare comode, simple, uşor de purtat. Am limitat paleta cromatică la alb, roşu şi bleumarin. (…) 10% din suma plătită pe fiecare hăinuţă merge la organizaţia Mia\'s Children, pentru a îmbrăca un alt copil fără posibilităţi. M-a entuziasmat şi reprezintă unul dintre motivele pentru care am creat această colecţie”, a scris Andreea Raicu pe blog.