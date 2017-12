Raid al poliţiei ruse la Centrul de Afaceri Bulgar din Moscova

Autorităţile ruse au decis să lanseze, joi dimineaţă, un raid la Centrul Bulgar pentru Industrie de la Moscova, pe baza unor suspiciuni privind producerea şi vânzarea de CD-uri piratate. Poliţia a percheziţionat birourile companiei bulgare Millenium 2001 Ltc., suspectată că este implicată în producerea şi vânzarea de CD-uri piratate, a anunţat biroul de presă al Ministerului bulgar al Economiei, Energiei şi Turismului. Compania are o fabrică de CD-uri la Zelenograd, la 30 de kilometri de aeroportul Şeremetâevo din Moscova. Anchetatorii ruşi au anunţat Centrul Bulgar pentru Industrie că toate birourile companiei Millenium 2001 din Moscova au fost percheziţionate şi că anchetează acest caz de patru ani. Potrivit Ministerului Economiei, singura legătură pe care o are cu firma este că aceasta închiriază apartamente într-o clădire de locuinţe a centrului. Autorităţile bulgare s-au declarat dispuse să lucreze în continuare cu Ministerul bulgar de Externe, cu Centrul bulgar pentru Industrie de la Moscova şi cu partea rusă, pentru a clarifica acest caz. Poliţia rusă a percheziţionat apartamentului lui Nikolai Marinov Nikolov, reprezentant al companiei. Acesta nu a fost, însă, arestat. Ambasada bulgară la Moscova a protestat pe lângă Ministerul rus de Externe în condiţiile în care Centrul Industrial are statut diplomatic, iar raidul ar fi trebuit aprobat de ambasador. Ministerul bulgar de Externe şi-a exprimat îngrijorarea în legătură cu acest raid.

Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, afirmă că va înţelege operaţiunea efectuată de poliţia rusă la complexul Centrului Bulgar pentru Industrie din Moscova, dacă într-adevăr avusese loc o infracţiune. ”Din punct de vedere strict legal şi diplomatic, nu aveau dreptul să pătrundă în acest complex, dar dacă există o persoană sau firmă care a comis infracţiuni, nu mă voi supăra pe colegii ruşi. Dacă este vorba despre aşa ceva, nu le voi crea obstacole în niciun fel”, a declarat Borisov, fost secretar de Stat în Ministerul de Interne. În cursul mandatului fostului Cabinet Serghei Stanişev, Centrul de Afaceri din Moscova a fost subiectul unui scandal, după ce fostul ministru al Economiei a încercat să îi retragă statutul diplomatic, posibil pentru favorizarea unui fost membru al Partidului Socialist.