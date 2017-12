Raiffeisen Bank - Prima Casă de 25 milioane euro

Raiffeisen Bank a primit un plafon de 25 milioane euro în cadrul programului Prima Casă 3, au anunţat ieri oficialii instituţiei de credit. Pentru creditele în lei, dobânda Raiffeisen se calculează după formula ROBOR la 3 luni (6,18% în prezent) plus 2,5%, marja băncii. În cazul în care clienţii îşi primesc salariul într-un cont curent la Raiffeisen, marja este redusă la 2,25%. La creditele în euro, dobânda este egală cu EURIBOR la trei luni (1,01% acum) plus 3,5%, marjă care scade la 3% pentru clienţii cu salariul sau pensia la Raiffeisen Bank. În primele două etape ale programului Prima Casă, banca a acordat credite de 90 milioane euro. În acest an, plafonul de garanţii pentru programul guvernamental este de 200 milioane euro, sumă rămasă neutilizată în 2010.