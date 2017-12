Raiffeisen Bank a epuizat banii pentru Prima Casă

Raiffeisen Bank a epuizat plafonul de 25 milioane euro alocat în programul Prima Casă 3, dar are şi o alternativă, un credit în euro, cu dobândă de 5,55% pe an, pentru clienţii care încasează veniturile într-un cont curent, deschis la instituţia de credit. Oferta standard pentru acest împrumut este de 5,95% pe an, calculată după formula Euribor la şase luni plus o marjă de 4,3%. DAE este de 5,72% pentru clienţii care au istoric cu banca şi de 6,14% pentru ceilalţi. Taxa de evaluare şi comisionul unic sunt de 90 euro fiecare, iar comisionul de analiză este zero, până pe 1 aprilie.