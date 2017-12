Raiffeisen Bank reduce substanţial dobânda la credite

Raiffeisen Bank a redus dobânzile la creditele de consum negarantate cu 1,5 puncte procentuale la lei şi cu până la 3,25 puncte la euro. „În plus, am eliminat comisioanele astfel încât singurul cost al creditului să fie dobânda”, a declarat directorul departamentului pentru persoane fizice al băncii, Radu Topliceanu. Pentru creditele în valută, în valoare de 3.000 - 7.000 euro, dobânda a fost redusă cu 3,25 puncte, la 13,5% pe an. Pentru împrumuturile mai mari de 7.000 euro, dobânda a scăzut cu 0,75 puncte, la 12,5% pe an. Astfel, pentru un credit de 5.000 euro, dobânda anuală efectivă (DAE) coboară de la 18,1 la 14,37%. Pentru un credit de 10.000 euro, DAE scade la 13,24%, de la 14,09%.