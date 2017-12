Raiffeisen nu fuge de coșmarul maghiar

15:46:12 / 23 Septembrie 2014

Bravo ungurilor!

Ungurii actioneaza foarte corect, in sprijinul populatiei din tara lor. In Romania,bancile straine au foarte mult de castigat de pe urma plasarii interesului poporului pe locuri inferioare de chiar legislativul nostru.Bancile trebuie sa ajute la dezvoltarea economiei,nu economia la dezvoltarea bancilor,asta e ordinea fireasca! In Romania,e cam de cacao din cauza unor alesi dementi.