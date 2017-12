RAJA colaborează cu SUA

Reprezentanţii SC RAJA SA Constanţa organizează, astăzi, ceremonia de semnare a Protocolului de Colaborare între Patronatul Român al Apei şi Departamentul Comerţului din Guvernul SUA, prin Serviciul Comercial al Ambasadei SUA în România. Tot astăzi va fi semnat şi protocolul privind Transferul de proprietate al investiţiilor finalizate prin Măsura ISPA (engleză - Instrument for Structural Policies for Pre-Accession - Instrument pentru poliţe structurale pentru preaderare) între Ministerul Finanţelor Publice, prin Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, în calitate de Autoritate contractantă, şi Consiliul Judeţean Constanţa, în calitate de Beneficiar local, iar S.C.RAJA S.A. Constanţa, beneficiar final. La eveniment şi-a anunţat prezenţa şi şeful adjunct al Ambasadei SUA la Bucureşti, Duane C. Butcher, precum şi reprezentanţi ai unor companii americane, operatori de profil din România, autorităţi publice locale şi, bineînţeles, reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor.