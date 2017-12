RAJA Constanţa - cel mai vizitat stand la EXPO APA 2009

Expoziţia internaţională Expo APA a devenit deja o tradiţie în rîndul prestatorilor de servicii de alimentare cu apă şi canalizare, dar şi în rîndul furnizorilor de echipamente din acest domeniu. Aflată la cea de-a XI-a ediţie, expoziţia organizată de către Asociaţia Română a Apei (ARA) se desfăşoară la Palatul Parlamentului, în perioada 22 - 24 iunie 2009. Printre temele propuse spre dezbatere în acest an de specialiştii care lucrează în sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice, se numără conferinţa internaţională financiară “Apa împotriva crizei - Evoluţii legislative şi preocupări actuale în domeniul serviciului de alimentare cu apă şi canalizare”, “Investiţii cu finanţare europeană”, “Consecinţele crizei financiare asupra încasării contravalorii serviciilor de apă”. La ediţia din acest an participă peste 150 de firme specializate din peste 25 de ţări (Germania, Israel, Franţa, Bulgaria etc.), cu standuri de prezentare ce se întind pe o suprafaţă de peste 1.500 metri pătraţi. Printre participanţi, se numără şi SC RAJA SA Constanţa, una dintre cele mai puternice companii de apă din ţară care, în numai 5 ani, a obţinut toate certificatele de calitate ISO, avînd implementate serviciile de management integrat, securitate, sănătate în muncă, precum şi ultima certificare “Apa ca aliment”. Ca şi în anii trecuţi, standul de prezentare al societăţii tomitane a suscitat interesul tuturor celor prezenţi. Specialiştii din domeniul apei atît din ţară, cît şi din străinătate, dar şi reprezentanţii firmelor din domeniul alimentării cu apă, cît şi cei ai autorităţilor publice centrale, au vizitat acest stand.

La deschiderea oficială a expoziţiei, pe lîngă reprezentanţii firmelor şi specialiştii din domeniul alimentării cu apă, a luat parte şi Ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi, care a venit la inaugurare cu veşti bune pentru constănţeni. Ministrul a declarat că, în prezent, se află în derulare mai multe proiecte regionale privind implementarea directivelor pentru apă uzată ale uniunii europene. “În prezent Vrancea, Brăila, Constanţa, Ialomiţa, Ilfov, Bistriţa, Arad, Sibiu, Dolj şi Bihor sînt cuprinse în acest program care include localităţi urbane, dar şi o parte din comunităţile rurale mari. Ministerul Mediului este primul din Guvernul României în ceea ce priveşte aplicaţiile cu fonduri europene şi face eforturi să menţină această evoluţie foarte bună”, a declarat Nicolae Nemirschi. El a mai spus că, în timp, au existat mai multe proiecte cu care nu s-a întîmplat nimic. Cu ocazia vizitării unui alt stand prezentat de un agent economic constănţean, care are statutul de reprezentant direct al unui producător de talie mondială al echipamentelor de decontaminare a apei cu ultraviolete (UV), ministrul Nicolae Nemirschi s-a arătat deosebit de încîntat că tehnologia de vîrf în acest domeniu a pătruns şi pe piaţa internă, mai ales că printre pionierii care utilizează un astfel de sistem este SC RAJA SA Constanţa. “Este un lucru extraordinar că avem astfel de iniţiative pentru că sîntem prea săraci ca să ne permitem să cumpărăm un lucru prost. În prezent, peste 90% dintre companiile de apă din SUA utilizează această tehnologie, iar in Europa 50% din unităţiile similare au staţiile echipate cu UV. Este un pas pe care va trebui să îl facem şi noi cît mai repede pentru a ne alinia statelor care luptă împotriva răspîndirii bolilor şi a infectării apelor, o resursă extrem de preţioasă care nu trebuie risipită”, a mai spus ministrul Mediului.

Vasile Ciomoş, preşedintele ARA, a captat atenţia celor prezenţi cu susţinerea sa asupra importanţei alinierii sistemelor de alimentare cu apă din România cu cele din UE: “În etapa actuală, potrivit angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare la UE, furnizarea serviciilor de utilităţi publice la standarde europene constituie una din cele mai importante şi mai complexe sarcini din responsabilitatea autorităţiilor administraţiei publice centrale şi locale”. La rîndul său, directorul general al RAJA SA - Felix Stroe, în tripla sa calitate de Manager al companiei constănţene de apă, Primvicepreşedinte ARA şi Preşedinte al Patronatului Român al Apei, a pus accent pe faptul că Patronatul Apei este o interfaţă eficientă între operatori şi partenerii sociali, dar şi o structură de legătură necesară în comunicarea dintre sindicate şi angajator.