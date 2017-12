RAJA Constanţa, recunoscută la nivel internaţional

Cea de-a zecea ediţie a Expo APA 2008 s-a deschis ieri, la Palatul Parlamentului şi este organizată de Asociaţia Română a Apei (ARA). Printre cei prezenţi la deschiderea evenimentului s-au numărat Vasile Ciomoş, preşedintele ARA, Silviu Stoica, secretar de stat al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, Anton Anton, preşedintele Autorităţii Naţionale de Cercetare Ştiinţifică, Marian Petrache, secretar de stat în Ministerul de Interne, operatori şi specialişti din domeniu. În cadrul festivităţii de deschidere, preşedintele ARA a subliniat importanţa acestei expoziţii, precizînd că Expo APA 2008 reprezintă evenimentul major din sectorul de apă şi canalizare din România din fiecare an. “Expo APA oferă posibilitatea de a fi cunoscute noutăţile din domeniul alimentării cu apă, vizitatorii avînd ocazia să se informeze asupra tehnologiilor de ultimă oră, a materialelor şi echipamentelor produse de marile grupuri industriale pentru sectorul serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă, canalizare, epurarea apelor uzate. În plus, specialiştii au posibilitatea să se întîlnească, să discute aspecte specifice, să ia legatura cu colegii din străinatate în cadrul conferinţelor internaţionale şi să afle noile tendiţe şi strategii din sector”, a declarat el. La ediţia jubiliară din acest an participă peste 150 firme specializate din 32 de ţări, pe o suprafaţă de peste 1.500 metri pătraţi. În cadrul expoziţiei vor avea loc mese rotunde, dezbateri şi vor fi prezentate studii de caz privind soluţiile pentru sistemele de alimentare de apă şi canalizare în localităţile sub 10.000 de locuitori. „Cea mai mare parte a fondurilor comunitare vor fi canalizate spre infrastructura apei şi spre aceste servicii vitale pentru sănătatea şi nivelul de trai al cetăţenilor, în special a celor de la sate”, a mai spus Ciomoş. Ca în fiecare an, la acest eveniment de referinţă participă, cu un stand, şi RAJA SA Constanţa. „Anul acesta, RAJA şi-a prezentat stadiul lucrărilor investiţionale în derulare, precum şi oferta completă de servicii prestate. Încă de la deschiderea expoziţiei, standul a captat atenţia vizitatorilor, specialiştilor în domeniu, dar şi reprezentanţi marilor companii de profil. Printre vizitatorii standului RAJA Constanţa, s-a numărat şi secretarul de stat în Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, Silviu Stoica care s-a arătat impresionat de eforturile depuse de societate pentru menţinerea calităţii apei, în judeţul Constanţa”, a declarat purtătorul de cuvînt al RAJA, Irina Oprea. În ultimii ani, RAJA Constanţa a reuşit să se impună atît la nivel naţional, cît şi internaţional, lucru demonstrat şi de calitatea de membru cu drepturi depline în cea mai prestigioasă organizaţie de profil, Asociaţia Internaţională a Apei. Calitatea serviciilor furnizate, recunoscută prin certificările europene, răspunde tuturor cerinţelor şi solicitărilor internaţionale din domeniul apei, calitate certificată şi de prezenţa celor mai mari specilaişti la standul SC RAJA SA.