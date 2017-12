RAJA vrea să producă energie verde din nămol

PACT Compania RAJA SA a avut oaspeţi de seamă, la sfârşitul săptămânii trecute. Societatea constănţeană a primit vizita unei delegaţii de oameni de afaceri italieni din domeniul construcţiilor, energiei şi agriculturii, care au participat, timp de patru zile, la o misiune economică în ţara noastră, organizată de Camera de Comerţ şi Industrie a României în Italia (CCIRO). Cu acest prilej, s-au purtat discuţii economice privind identificarea unor oportunităţi de investiţii durabile în regiunea Dobrogea şi s-a semnat un memorandum de colaborare, denumit „Pactul de la RAJA“. “Vrem să declanşăm parteneriate economice pentru a ne manifesta ca integrator în zona Dobrogei. Nu ne propunem să înlocuim rolul instituţiilor şi autorităţilor locale, ci doar să le punem în legătură, pentru că am observat un anumit interes pe care investitorii italieni îl au pentru regiunea noastră, pentru aeroport, pentru turism. La discuţiile cu oamenii de afaceri străini au participat reprezentanţi ai Aeroportului Internaţional „Mihail Kogălniceanu“, ai agenţiilor de turism, dar şi ai primăriilor”, a declarat sâmbătă, într-o conferinţă de presă, directorul RAJA, Felix Stroe. La rândul său, preşedintele CCIRO Italia, Eugen Terteleac, a declarat că ideea acestei misiuni economice a luat naştere la unul dintre forumurile organizate la Milano, când RAJA a fost reprezentată de directorul de Dezvoltare şi Finanţări Externe, Ion Preda. “Oportunităţile economice prezentate de acesta ne-au convins să punem bazele misiunii. RAJA ne-a convins să venim la Constanţa. Poate dintr-un egoism s-ar fi discutat doar despre problemele şi oportunităţile care le oferă compania. În schimb, nu s-a întâmplat aşa, am avut o gamă mult mai mare de discuţii, care a vizat întreg teritoriul dobrogean. Prin acest pact, CCIRO, cu partenerii săi şi cu RAJA, îşi propune să dezvolte schimburile economice între România şi Italia. În plus, vrem să dezvoltăm traficul de pasageri între destinaţiile Italia şi aeroportul din Constanţa înfiinţând noi legături aeriene şi sprijinind companiile care doresc să opereze pe aceste destinaţii”, a spus Terteleac.

NOI PROIECTE Potrivit lui Stroe, în cadrul misiunii economice s-a discutat şi despre posibilitatea implementării unor tehnologii, la SC RAJA SA, pentru valorificarea nămolului rezultat din epurarea apelor uzate. Acesta ar putea fi uscat, transformat în peleţi şi, mai apoi, folosit drept combustibil pentru centralele termoelectrice. „Numai în judeţul Constanţa, dacă socotim pe litoralul românesc, de la Mangalia până la Năvodari, în staţiile de epurare se află o cantitate imensă de nămol. Investitorii italieni ne-au prezentat o soluţie pe care o folosesc cu succes la ei în ţară. Avem trei mari avantaje: în primul rând, nu mai aruncăm nămolul, ceea ce înseamnă că nu mai cheltuim bani cu transportul; în al doilea rând, producem o energie electrică ieftină pentru compania noastră şi, nu în ultimul rând, de la această centrală termică se obţine apă caldă. Dacă centrala produce apă caldă, o vindem RADET-ului şi mai ieftin decât o primeşte de la CET”, a spus directorul RAJA. El a precizat că soluţia tehnică este ca CCIRO Italia să pună RAJA în legătură cu cei care au construit asemenea centrale, dar şi cu investitori. În cadrul misiunii economice, delegaţia italiană a vizitat şi Staţia de Epurare Constanţa Nord, acolo unde i-au fost prezentate mai multe proiecte pentru producerea de energie din surse regenerabile, prin construcţia de centrale fotovoltaice şi eoliene.