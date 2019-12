RAJDP Constanța, de la faliment, la profit

Președintele Consiliului Județean Constanța, Marius Horia Țuțuianu, alături de Lucian Lungoci, administratorul special al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, au susținut astăzi, la sediul Regiei, o conferință de presă ce a avut ca temă raportul pentru anul 2019 al acestei companii, precum și stadiul pregătirilor pentru sezonul rece.

În anul 2019, Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța a reabilitat 135,5 km de drumuri județene. Astfel, din anul 2016 și până în prezent au fost modernizați aproximativ 360 de km de drumuri județene, din totalul de 680 de km. Menționăm că în anul 2016, din totalul infrastructurii rutiere județene erau asfaltați conform normelor de siguranță rutierădoar 105 km.Pentru anul 2020, Consiliul Județean Constanța umează să reabiliteze, pe fonduri europene, încă 105 km de drumuri. De asemenea, diferența de aproximativ 120 de km, din totalul de 680 km, urmează a fi reabilitați prin programul de lucrări al Regiei,anul următor.

“În 2016 când am preluat regia, aceasta se afla în pragul falimentului. În scurt timp,nu doar că am reușit să o punem pe linia de plutire, ba chiar am reușit să o dezvoltăm și să o rentabilizăm, asfetl încât să aibă profit. Ne-am dorit ca Sud-Estul țării să aibă cele mai bune drumuri județene. Până în acest moment au fost turnați 360 km de covor asfaltic, iar până la finalul anului 2020, atât din fonduri europene, cât și din bugetul local, ne-am propus să finalizăm de asfaltat tot ceeace am promis la începutulmandatului", a declarat președintele CJC, Marius Horia Țuțuianu.

În ceea ce privește pregătirile pentru sezonul rece, Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanțaa achiziționat, din fonduri alocate de către Consiliul Județean Constanța, un număr de 10 autobasculante, dotate cu lamă și sărăriță. Această investiție s-a ridicat la aproximativ 6 milioane de lei fără TVA. De asemenea, Regia a achiziționat un stoc de aproximativ 14 mii de tone, de material antiderapant.

“În privința sezonului de iarnă, suntem pregătiți să intervenim și dacă nu vor exista fenomene meteo extreme, sunt convins că niciun drum județean nu va fi închis și circulația se va putea desfășura în deplină siguranță”, a mai declarat Țuțuianu.

Pentru sezonul rece Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța va acționa cu 210 persoane, precum și 22 de autobasculante cu lamă și sărăriță, 6 autogredere, 6 unimoguri, 12 încărcătoare frontale, 2 buldozere, 2 șenilate, 6 freze de zăpadă și un buldoexcavator. De asemenea, regia va mai avea pregătite și 10 autoutilitare 4x4, pentru intervenții rapide.