RAJDP Constanța, în insolvență

Vicepreședintele Consiliului Județean Constanța (CJC) Cristian Darie a afirmat că, din cauza datoriilor pe care le are, Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri (RAJDP) a cerut intrarea în insolvență. Cererea a fost acceptată de Tribunalul Constanța în ședința de marți, 29 decembrie. „Admite cererea formulată de debitoarea Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa SA. În temeiul art. 66 şi art. 71 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă nr. 85/2014, Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoarea REGIA Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa SA. În temeiul art. 45 alin. 1 lit. d teza a patra coroborat cu art. 57 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, Desemnează CITR (CASA DE INSOLVENŢĂ TRANSILVANIA) filiala Bucureşti SPRL, în calitate de administrator judiciar, cu o retribuţie de 3.000 de lei (componentă fixă) şi componentă variabilă de 10% din fondurile obţinute în beneficiul creditorilor (din lichidarea bunurilor ce compun patrimoniul debitoarei şi recuperarea creanţelor debitoarei). Sumele nu conţin TVA. Administratorul judiciar va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014, precum şi orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de către judecătorul sindic”, se arată în minuta instanței. Debitorul este chiar RAJDP Constanța, iar Unicredit Leasing Corporation IFN are calitatea de creditor. Darie a spus că RAJDP trebuie să prezinte, până în primăvara acestui an, un plan de reorganizare.

CONTURILE VOR FI DEBLOCATE? În altă ordine de idei, vicepreședintele CJC Cristian Darie a spus că, după câteva tentative eșuate, se pare că cei din conducerea Regiei au reușit să-i convingă pe reprezentanții ANAF să deblocheze conturile RAJDP, pentru a putea achiziționa materiale antiderapante necesare acțiunilor de deszăpezire. Darie a declarat că, cel mai probabil, acest lucru se va întâmpla la începutul lunii ianuarie. El a spus că reprezentanții ANAF ar fi acceptat reeșalonarea datoriei de 20 milioane de lei.

În urmă cu câteva săptămâni, autoritățile județene atrăgeau atenția că, în cazul unui viscol puternic, drumurile județene nu ar putea fi deszăpezite, pentru că nu există material antiderapant suficient. Asta pentru că RAJDP are datorii la stat care depășesc 20 de milioane de lei, iar din această cauză conturile au fost blocate. Cu alte cuvinte, RAJDP are o grămadă de bani pe care nu îi putea folosi. Sau, mai bine zis, dacă județul Constanța ar fi lovit puternic de ninsori, riscăm să rămânem izolați din cauza drumurilor înzăpezite.