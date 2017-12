RAJDP va achiziţiona trei autospeciale pentru salvare-descarcerare

Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa are, anul acesta, un plan de achiziţii împărţit pe două mari categorii: lucrări noi şi dotări cu utilaje, echipamente şi instalaţii. La primul capitol s-a avut în vedere cumpărarea unui nou sediu al regiei, pentru Secţia Băneasa a RAJDP şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU). Directorul executiv tehnic-producţie al RAJDP, Marian Dima, a declarat, ieri, pentru "Telegraf", că spaţiul necesar pentru amenajarea birourilor celor două instituţii zonale a fost deja achiziţionat, imobilul aflîndu-se acum în reparaţii capitale. "Este nevoie de dezvoltarea unui punct de lucru în zona Băneasa, acea parte a judeţului fiind destul de izolată, în ciuda faptului că este foarte populată", a declarat Marian Dima. Mai mult, Băneasa nu mai beneficiază de serviciile unei instituţii sanitare moderne, fapt pentru care se impune capacitarea ISU din zonă şi a RAJDP cu mijloace de reacţie rapidă în caz de accident sau calamitate, în condiţiile în care cel mai apropiat centru urban este situat la peste 50 de km distanţă. În ce priveşte cel de-al doilea capitol de achiziţii, utilaje, instalaţii şi echipamente, Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a alocat, în acest an, 84,5 miliarde de lei pentru achiziţionarea unor autovehicule multifuncţionale. Marian Dima a arătat că deja au fost demarate procedurile de achiziţionare a celor patru autoutilitare. "Maşinile sînt numite multifuncţionale pentru că sînt dotate cu echipamente specifice multiple, putînd fi folosite pentru întreţinerea drumurilor, atît iarna, cît şi vara", a arătat Dima. El a precizat că noile autovehicule multifuncţionale pot fi echipate cu perii, cositoare, gredere sau cupe, în funcţie de lucrările pe care trebuie să le execute: împrăştiere de materiale antiderapante, cosirea acostamentului, postarea de criblură etc. Directorul executiv al RAJDP a subliniat că, pe unele sectoare de drum, cum ar fi Drumul Judeţean Nazarcea, dintre Poarta Albă şi Mihail Kogălniceanu, lucrările de cosire a acostamentului sînt necesare chiar şi de mai multe ori pe an, în condiţiile în care vegetaţia înaltă obstrucţionează în dese rînduri vederea conducătorilor auto, crescînd riscul de accident.

Se înteţesc controalele privind traficul greu

Mai mult, regia va achiziţiona alte trei autovehicule speciale. Tot CJC a alocat 6,3 miliarde lei pentru achiziţia în decursul acestui an a unor autoutilitare specializate în descarcerare, salvare şi primă intervenţie în caz de incendiu. "Autoutilitarele vor fi arondate secţiilor RAJDP din zonele cele mai îndepărtate ale judeţului. Scopul acestor autovehicule cu mare autonomie este acela de a interveni imediat în situaţii de urgenţă, pînă la sosirea celorlalte instituţii abilitate. Fiind dotate cu echipamente specifice de salvare şi descarcerare, maşinile vor putea fi utilizate imediat în zonele în care au loc accidente grave. De asemenea, se vor putea realiza operaţiuni de control al incendiilor pînă la sosirea pompierilor", a mai spus Dima.

RAJDP are în vedere şi cumpărarea a încă două cîntare mobile pentru controlul traficului greu pe drumurile judeţene. În această vară, RAJDP a acţionat pe raza administrativ-teritorială a judeţului Constanţa cu două astfel de cîntare auto, acţiuni la care au colaborat şi lucrătorii Inspectoratului de Poliţie Constanţa. În ultima perioadă s-a redus relativ numărul contravenţiilor legate de depăşirea tonajului maxim permis pentru autovehiculele grele pe drumurile judeţene. Marian Dima a subliniat că scăderea contravenţiilor a survenit acţiunilor de prevenire ale regiei, dar şi faptului că nu mai sînt utilizate rute ocolitoare drumurilor naţionale. "Odată cu încheierea sezonului estival sperăm să intensificăm, împreună cu Poliţia Rutieră, acţiunile în ce priveşte controlul traficului greu. Este necesară o astfel de abordare, pentru că drumurile judeţene nu au fost proiectate pentru a suporta sarcini mari, iar depăşirea tonajului maxim admis aduce prejudicii notabile acestora", a afirmat Dima.

Tot anul acesta, RAJDP face achiziţii şi la capitolul mică mecanizare, urmînd a fi cumpărate motocompresoare, plăci de compactare, mai compactor, o maşină pentru tăierea asfaltului, o cositoare mecanică etc. Conform precizărilor directorului executiv al regiei, în concordanţă cu Ordonanţa 34/2006, achiziţia acestor echipamente se va face prin studierea pieţei şi nu prin licitaţie publică, valoarea fiecărui echipament în parte fiind mai mică de 5.000 euro.