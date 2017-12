"Raliu" încheiat în stâlp!

12:30:49 / 26 Octombrie 2015

Constanta, rusinea tarii

Constanta este singurul oras din Romania fara camere de supraveghere. Orice sat are astfel de camere, insa Constanta NU ARE. Municipalitatea s-a gandit ca, de 15 ani incoace, mai bine arunca bani pe carnavaluri, care alegorice si alte lucruri neinsemnate decat sa aloce bani pentru supraveghearea video a orasului. Au fost mii de cazuri in Romania in care aceste camere de supraveghere au solutionat incidente in trafic, insa doai la noi, in Constanta, NU SE POATE SA AVEM CAMERE DE SUPRAVEGHERE