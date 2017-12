Raluca Arvat a urmărit finala Campionatului Mondial la Berlin

Raluca Arvat, cea mai apreciată prezentatoare de ştiri sportive din România, a urmărit marea finală a Campionatului Mondial de Fotbal dintre echipele Franţei şi Italiei chiar de la faţa locului. Raluca şi prietenul ei, Dragoş, au fost în Germania, la Berlin, pentru a lua parte la acest eveniment sportiv pe care n-ar fi dorit pentru nimic în lume să-l rateze. Faptul că nu au mai găsit bilete la marea finală nu i-a impiedicat pe Raluca şi Dragoş să vadă meciul mult aşteptat. L-au putut viziona pe nouă monitoare imense amplasate pe “Aleea Fanilor”, locul unde erau mii de suporteri înfocaţi, sosiţi din toate colţurile lumii. Exuberanţă, bucurie, muzică, dans, prietenie şi mai presus de toate, oameni dispuşi să trăiască totul la maximum, aceasta a fost atmosfera pe care a găsit-o Raluca la Berlin. “A fost o experienţă extraordinară, pentru că am avut ocazia să văd oameni incredibili. Oameni care ştiu să se bucure din tot sufletul, să cînte, să danseze, să se poarte ca şi cînd i-ar cunoaşte pe cei din jur de cînd lumea şi ar fi o mare familie. Făceau poze unii cu ceilalţi şi-şi strîngeau mîinile între ei. Ceea ce m-a impresionat în acele zile a fost faptul că nu am întîlnit nici măcar un singur om trist sau abătut. Toţi erau plini de viaţă şi gata oricînd să încingă tot felul de jocuri şi să glumească. Am văzut şi oameni trecuţi demult de prima tinereţe, care nu se stinghereau să poarte ghirlande de flori la gît sau costumaţii caraghioase, după cum am văzut şi familii care-şi ţineau copiii mici pe umeri sau în bra]e. O explozie de bucurie şi culoare!” a mărturisit Raluca.

Raluca şi Dragoş au poposit şi la una dintre cele două mari Grădini Zoologice din Berlin, loc unde au pierdut timp îndelungat pentru a fi siguri că nu au ratat nici măcar unul dintre animalele ce vieţuiau acolo. Pe cîteva dintre ele, asemenea multor alţi turişti, Raluca le-a hrănit cu mîncare cumpărată chiar din incinta grădinii. Îngheţata delicioasă, plimbările nesfîrşite şi parfumul oraşului au făcut-o pe Raluca să-şi dorească să revină în Berlin cît mai curînd cu putinţă.