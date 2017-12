Raluca de la Bambi nu are noroc în dragoste

Jumătatea sexy a trupei Bambi, Raluca, nu îşi face griji că încă nu s-a aşezat la casa ei, la cei 29 de ani ai săi. Totuşi, ceasul biologic a început să bată şi pentru frumoasa blondă. „Mă apropii de pragul de 30 de ani şi ar cam fi timpul să fac pasul important“, a spus Raluca.

Solista a dezvăluit că este foarte ocupată cu atelierul ei de creaţie, pe care l-a deschis în urmă cu doi ani. Din cauza proiectelor în care este implicată, ea a neglijat celelalte aspecte din viaţa ei, astfel că nu are un iubit. „Sunt foarte pretenţioasă în materie de bărbaţi, extrem de pretenţioasă. Toată lumea mă întreabă, tot mai des, când o să îmi fac un iubit. Nu ştiu dacă o să găsesc unul pentru mine, vreau varianta masculină a mea şi, cum eu am o părere foarte bună despre mine, trebuie să găsesc pe cineva care să mă mulţumească pe deplin. Am fost foarte dezamăgită în trecut, nu vreau să mai repet aceleaşi greşeli. Trebuie să fiu foarte atentă atunci când aleg. Nu pot să mai aleg pe o perioadă anume, vreau să aleg pentru toată viaţa“, a declarat Raluca Tănase.

Ea a avut, în trecut, două relaţii serioase, intens mediatizate: una cu fotbalistul Nicolae Mitea şi cealaltă cu Răzvan Ispas, un tânăr om de afaceri, care, ulterior, s-a cuplat cu Adelina Pestriţu.