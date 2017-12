Raluca Turcan nu candidează pentru un nou mandat la șefia PNL

16:31:34 / 27 Ianuarie 2017

Nu-ti face griji ?!

johanis kw, nu-ti da fraiele partidului pnl, ci are cui, sa le dea, mult iubitei sale blonde, adicã alina, mai precis lui burghiu, pardon gorghiu alina ! johanis kw, are " fler si simpatie " pentru cea, care a urcat pnl-ul pe culmile succesului si victoriei in alegerile din 2016, vezi : 5 iunie si 11 decembrie ! Acum johanis kw, îsi pregāteste " pas cu pas " si cu minutea " lucrului bine fãcut " de neisprãvit, incompetent si cand te lasi condus de unii si de altii, pentru cã mintea lui, nu-i capabilā sa gândeascã prea mult si chiar nici un pic !Johnis kw, este rezultatul " lucrului bine fãcut de altii ", adicã lucrului fãcut prost ! Poporul român ureazã, mult succes lui, johanis kw, ca si in 2016 si chiar mai muuuuuult !