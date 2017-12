Raluca Turcan: PNL propune o creștere de 30-40 % a salariilor în patru ani

20:28:58 / 15 Noiembrie 2016

Basismul liberal.

Nu se poate una ca asta..Oamenii astia spun ca vor da mariri de salarii la pastele cailor in schimb PSD- ALDE ne propune un salariu mim pe economie ACUM ca valoare ce propune PNL peste 4 aniiiii!.Incredibil oooo asa ceva nu sa vazut nu sa intamplat in lume.Cucoana asta raluka care se n varte ca naluka in ...P...ne vinde gogonele in loc de gogosi!Daca situatia era viceversa si PNL propunea ce vrea PSD si se opunea PSD era haos in romănika..scoteau oamenii in strada jos ala jos ala noi PNL vrem binele vostru!...De PSD nu stie sa manipuleze strada nu e un partid de ..opozitie.Ori cum santem cu salariile cele mai mici din LUME cu preturile cele mai mari din lume dar nu vrem.....nimic de la PSD sau ALDE.sa fie sanatosi noi" romănii nu vrem salarii marite nu vrem pomenii ne ajung salariile de la basescu..cele 6 mil de la base erau mai .....bune ca cele1250 de la PONTA"" Bravos romanasi santeti unici in prostie...va meritati soarta in PLM