Raluca Turcan: Putem asista la căderea Guvernului

19:58:58 / 18 Martie 2017

le raspunde mokangiilor si "asistatilor social"

Sa va stapaniti sanatosi,stimati votanti a.l.d.e p.s.d guvernul de delicventi (intr-o proportie covarsitoare).machidonii,cioroii,tziganoii si celelalte minoritati tolerate in Dobrogea exulta,e liber din nou la ciordeala.Constanta poate ramane in continuare cel mai imputzit oras la propriu si figurat,ca pe voi oricum nu va deranjeaza,cat timp puteti fura in continuare si/sau primi ajutoare sociale moka.Eu sunt sigur ca pupatorii de kur dragnist isi vor face datoria ca de obicei.Sa auzim de bine,iar pentru "analfabetii functionali"-vorba unui faimos roman,am mesajul ca mai intai de-a scrie sa mai studieze putin dictionarul si codul bunelor maniere.Vivat pensionarii si bugetarii!