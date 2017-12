Raluca Turcan se ia de Sevil Shhaideh, fiind geloasă pe stațiunea Mamaia

20:50:07 / 11 Martie 2017

va zic si parerea mea

daca mamaia e statiune....e o ingramadire de constructii haotice.ridicate de makedonii lacomi ca lupii.de tziganoii arabi si de cei din piata chiliei.de mafiotii bucuresteni.plina de gunoaie de caini si plina de tarabe de prost gust si etrem extrem de scumpa.de fapt e destinatia smekerilor din romania.unde vin excrocii si cei care fac bani cu basculanta sa se dea mari,pentru ca in restul europei se fac de kkat,acolo nimeni nu-i baga in seama si devin ridicoli instantaneu.lumea civilizata nu se da in spectacol.Concluzie:ca sa fie statiune ar trebui demolata si reconstruita de la capat .La fel orasul.plin de cioroi,tiganoi,tatari,turci,arabi din piata chiliei si toate adunaturile,sufocat de gunoaie,caini,masini,blocuri si vile de prost-gust ridicate haotic.Asa ca mai uitati-va tata si la alte orase etalon din Romania,apoi emiteti pretentii!