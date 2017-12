Raluka face show pentru publicul estival

Interpreta Alexandra Raluca Nistor, alias Raluka, va fi protagonista unui super-concert, în această sâmbătă, după miezul nopţii, în clubul Ego din staţiunea Mamaia. Este primul concert pe care solista îl susţine pe litoral, în această vară, iar preţul unui bilet de intrare la eveniment este de 20 de lei, numai pentru băieţi, fetele beneficiind de acces gratuit.

Artista a intrat în atenţia publicului în 2009, când a început colaborarea cu DJ Sava, împreună cu care a lansat mai multe piese foarte apreciate. Primele două single-uri, „September” şi „I Like the Trumpet”, au fost intens promovate de posturile de radio din România, dar şi din străinătate. Încurajată de succesul anterior, Raluka s-a lansat, vara trecută, în cariera solo, odată cu apariţia piesei, „Out of Your Business”, iar în urmă cu trei luni, a lansat single-ul „Surrendered My Love”.