Rămânem fără becuri incandescente de 75 W!

Becurile incandescente de 75 de waţi se vor retrage treptat de pe piaţă, începând cu 1 septembrie 2010, a anunţat, ieri, Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din România (APCR). Procesul de retragere a demarat în 2009 cu becurile de 100 de waţi şi va continua de la 1 septembrie 2010 cu becurile incandescente de 75 de waţi. Potrivit APCR, becurile economice utilizează până la 80% mai puţină energie şi au o durată de viaţă mai lungă decât becurile incandescente. Durata de viaţă a unui bec economic este echivalentul folosirii a 6-10 becuri cu incandescenţă. Datorită consumului scăzut de curent electric pe care îl asigură variantele economice, factura la electricitate plătită de o familie, la nivelul UE, se va reduce, în medie, cu 166 euro într-un singur an. „Legislaţia referitoare la becurile incandescente include norme clare de ambalare şi etichetare, astfel încât, atunci când cumpăraţi un bec, veţi şti ce durată de viaţă are, câtă energie consumă, ce calitate are lumina pe care o produce şi ce trebuie să faceţi cu becurile uzate sau sparte”, a declarat preşedintele APCR, Costel Stanciu.

Producătorii vor fi obligaţi să menţioneze durata de viaţă a becului în ore, numărul de cicluri de comutare pentru care a fost proiectat becul, temperatura luminii, timpul de încălzire şi dacă lampa suportă sau nu variaţii de tensiune. De asemenea, APC România solicită îmbunătăţirea sistemului de eliminare a becurilor fluorescente şi reducerea în continuare a conţinutului de mercur. \"Atât consumatorii cât şi mediul înconjurător vor beneficia de avantajele utilizării becurilor economice. Cu toate acestea, consumatorii nu sunt familiarizaţi cu termeni cum ar fi valoarea Kelvin sau flux luminos, ei putând să profite din plin de această măsură numai în cazul unei informări corecte despre produs. Suntem îngrijoraţi de conţinutul încă prea mare de mercur din lămpile fluorescente: chiar dacă sunt folosite cele mai bune tehnologii disponibile, pragul actual de 5 mg de mercur poate fi coborât la doar 1-2 mg. Facem apel la autorităţile competente să verifice dacă obligaţiile de reciclare ale magazinelor care comercializează becuri economice sunt pe deplin respectate, astfel încât consumatorii să poată returna becurile la punctul de vânzare\", a mai precizat preşedinte APC România.