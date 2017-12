Rămânem fără donatori de sânge!

În România, numărul mic al donatorilor de sânge rămâne o problemă stringentă pentru spitale. Nu de puţine ori, medicii au fost nevoiţi să amâne intervenţii chirurgicale sau unele tratamente bolnavilor care necesitau transfuzii de sânge. Pacienţii, din nou, sunt victime ale unui sistem sanitar grav bolnav, sunt victime ale unor mentalităţi ce greu pot fi schimbate. Sunt oameni sănătoşi care pot dona fără să aibă nicio problemă, însă nu o fac motivând că ar putea să-şi „altereze” starea de sănătate. Nimic mai fals, explică medicii. Donarea de sânge în cazul unei persoane care îndeplineşte toate criteriile necesare atunci când ia decizia să recurgă la acest gest nobil nu pune în pericol în niciun fel sănătatea. Pe de altă parte, sunt şi potenţiali donatori care aşteaptă ceva în schimbul sângelui, în ciuda faptului că, în multe ţări din lume, donarea constituie deja un act benevol. Pentru donarea neremunerată, de altfel, militează, încet dar sigur, toate ţările dezvoltate. Numărul donatorilor de sânge înregistrează, periodic, scăderi, fapt ce pune în mare dificultate spitalele, mai exact medicii care se confruntă cu situaţii grave. Un donator de sânge poate salva chiar şi trei vieţi, arată un studiu. Stocurile centrelor de transfuzii din ţară sunt „alimentate”, din fericire, şi în urma unor campanii desfăşurate de oameni ce vor să demonstreze că donarea nu dăunează ci, dimpotrivă, constituie un act de binefacere.

STUDENŢII DAU EXEMPLU Şi Centrul Regional de Transfuzii Sanguine (CRTS) din Constanţa înregistrează, de câteva zile, o scădere a numărului de donatori. Directorul CRTS, dr. Alina Dobrotă, a declarat că numărul donatorilor, pe zi, a ajuns la puţin peste 30, în medie, de la 50-60 cât era nu cu mult timp în urmă. De scăderea numărului de donatori au aflat şi tinerii social democraţi din Constanţa, aşa că s-au mobilizat şi au venit la CRTS să dea o mână de ajutor. Preşedintele Ligii Studenţilor Social Democraţi, Nicu Roşu, a declarat că au dorit să ia parte la campanie 50 de studenţi. „Ne bucurăm că putem ajuta, mai ales că am aflat de scăderea numărului de donatori. Este o faptă bună care trebuie urmată de cât mai multe persoane sănătoase”, a spus tânărul social democrat, student al Universităţii „Ovidius” Constanţa, care nu se află la prima donare de sânge. La rândul său, vicepreşedintele Ligii, Alexandru Ion Petcu, îndeamnă tinerii să promoveze asemenea campanii, să vină la centrele de transfuzii să doneze. „Campania tinerilor studenţi este binevenită, mai ales că zilele trecute am avut un număr mai mic de donatori. Este o scădere în această perioadă”, a declarat directorul CRTS Constanţa. De asemenea, dr. Dobrotă a anunţat că sâmbătă, 25 mai, la Spitalul Municipal Mangalia are loc o colectă mobilă de sânge, începând cu 8.30.

DUBLU AJUTOR

La fiecare act de donare sunt acordate bonuri valorice, pe baza cărora pot fi procurate alimente. „Ne-am gândit să cumpărăm alimente pe care să le donăm unor familii cu mulţi copii sau unor familii sărmane. Vom lua legătura cu reprezentanţi ai Protecţiei Copilului, care să ne pună în contact cu câteva familii”, a spus vicepreşedintele Ligii Studenţilor Social Democraţi. În acest fel, a adăugat el, vor fi ajutaţi şi cei care sunt în spitale şi au nevoie de sânge, dar vor fi făcuţi fericiţi şi câţiva oameni care reuşesc cu greu să-şi procure mâncare.