Rămânem fără miliardari

România mai are doar doi miliardari, Frank Timiş şi Ioan Niculae, faţă de cinci în 2011, potrivit ediţiei din acest an a Top 300 Capital, care relevă că peste 50% dintre milionari au înregistrat scăderi ale averilor, 30 dintre ei ieşind din top. Faţă de anul trecut, Ion Ţiriac, Dinu Patriciu şi familia Adamescu au o avere de sub un miliard euro. Potrivit Capital, „odată cu declinul pieţei auto şi pieţei imobiliare, afacerile lui Ion Ţiriac au intrat într-o scădere accentuată”. În acelaşi timp, Dinu Patriciu a fost unul dintre cei mai mediatizaţi miliardari ai anului, însă nu pentru tranzacţii reuşite, ci pentru „insolvenţe, falimente sau afaceri proaste, în zona de retail şi în media”: „Istoria a dovedit că Patriciu se pricepe exact la ce a învăţat - construcţii şi imobiliare, singurele businessuri care au rămas în picioare”. Omul de afaceri a declarat recent că şi-a lichidat toate afacerile din România şi a infirmat zvonurile potrivit cărora ar fi în faliment. Nici familia Adamescu nu mai are o avere estimată la peste un miliard de euro. Principalul activ al lui Dan şi Carmen Adamescu, Unirea Shopping Center, a scăzut cu 9% la capitolul rulaj, iar profitul în primul semestru din 2012 a fost mai mic cu 32%, comparativ cu perioada similară din 2011. Frank Timiş a rămas cel mai bogat român, cu o avere estimată la 1,7 -1,75 miliarde euro, în creştere de la 1,6 - 1,65 miliarde euro, urmat de Ioan Niculae, cu 1,7 miliarde euro.