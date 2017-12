Rămânem fără vaccin antitetanos!

Camerele de primiri urgenţe ale spitalelor municipale din Mangalia şi Medgidia, dar şi a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa au rămas fără nicio fiolă de vaccin antitetanos (vaccin care se administrează, de regulă, în urgenţele spitalelor, pentru a preveni infecţia care declanşează boala numită tetanos, o boală extrem de gravă care poate duce chiar şi la decesul pacientului). Cea mai mare unitate sanitară din judeţ - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) „Sf. Apostol Andrei” Constanţa mai are în stoc doar 10 fiole. Rezerva epidemiologică a Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa îşi epuizează şi ea stocul. Potrivit directorului executiv al DSPJ, dr. Constantin Dina, rezerva epidemiologică mai are doar o sută de fiole de vaccin. „Aşteptăm comenzile. Noi am solicitat din timp o mie de fiole de vaccin antitetanos”, a declarat directorul dr. Dina. Vaccinul se recomandă mai ales în cazul plăgilor, profilaxia fiind extrem de importantă la persoanele care locuiesc în zone inundate, fiind cunoscut faptul că germenele (bacilul tetanic) se găseşte în pământ, sub formă de pori.

ÎN APRILIE Luna trecută, DSPJ mai avea în stoc 109 doze de vaccin, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa mai avea 179 de doze şi Spitalul Orăşenesc Hârşova - 12 doze. De asemenea, Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol avea 43 de doze. Restul unităţilor sanitare rămăseseră, de pe atunci, fără nicio doză, potrivit DSPJ. Luna trecută, Ministerul Sănătăţii a cerut o situaţie clară a numărului de doze de la nivelul tuturor unităţilor sanitare cu paturi din sistemul public din ţară. Sistarea liniilor de producţie a vaccinurilor la Institutul „Cantacuzino” din Bucureşti generează, în continuare, grave probleme. De pe piaţa din România au dispărut o serie de produse extrem de eficiente în prevenirea multor afecţiuni, produse care erau procurate cu preţuri aproape simbolice. În lipsa substanţelor, suntem nevoiţi să apelăm la produsele din străinătate, cu preţuri uriaşe, chiar şi de o sută de ori mai mari. Aşa se face că nici distribuitorii nu se grăbesc în achiziţionarea lor, fapt care duce la declanşarea crizei de vaccinuri pe piaţa noastră.

Asigurări

Imediat după SOS-ul spitalelor din aprilie, secretarul de stat în MS Adrian Pană a informat, într-un comunicat, că în urma verificărilor efectuate pe 10 aprilie la nivelul judeţelor, atât direcţiile de sănătate cât şi unităţile sanitare cu paturi aveau stocuri de vaccin. „Întrucât Institutul „Cantacuzino” nu a mai produs vaccin antitetanos din 2010, vaccinul a fost importat de la acea perioadă până în prezent. În cursul săptămânii viitoare (finele lui aprilie - n.r.), potrivit contractului semnat, „Unifarm” va achiziţiona o nouă tranşă de 60.000 de doze de vaccin antitetanos”, anunţa în aprilie MS. Secretarul de stat a menţionat că preţul de achiziţie este mai mic decât cel existent pe piaţă. De asemenea, MS a asigurat că în următoarele săptămâni se vor asigura cantităţile necesare pentru tot anul 2013.