Rămăşiţele a 200 de cai măcelăriţi, pe marginea unui râu

Capetele şi copitele a 200 de cai au fost descoperite aruncate pe malul râului Siret, în localitatea Fântânele, judeţul Suceava, informează România TV. Localnicii au fost alertaţi de mirosul greu de suportat. Autorităţile cred că este vorba de un abator clandestin unde erau sacrificate animalele. Leşurile au fost găsite de localnici, alertaţi de mirosul insuportabil. La faţa locului s-au deplasat comisari ai Gărzii de Mediu Suceava, dar şi poliţiştii, care încearcă acum să afle de unde provin leşurile. Cel mai probabil, spun cei de la Garda de Mediu, rămăşiţele provin de la un abator din judeţul Suceava sau din Botoşani care nu are contract pentru distrugerea resturilor. „Echipa de permanenţă a Gărzii de Mediu s-a deplasat în localitatea Băneşti, comuna Fântânele, timp în care eu am luat legătura cu comisarul-şef din judeţul Botoşani pentru că, fiind la limita judeţului, există posibilitatea ca rămăşiţele să provină din judeţul Botoşani. Împreună cu colegii din Botoşani, cu Poliţia, am făcut investigaţii, proces-verbal de constatare. Deocamdată nu există pericolul unui focar de infecţie întrucât este foarte frig afară“, a declarat Adriana Iordache, şef Garda de Mediu Suceava.