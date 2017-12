Rămăşiţele victimelor atentatelor de la 11 septembrie 2001, transferate la Ground Zero

Rămăşiţele neidentificate ale victimelor atentatelor de la 11 septembrie 2001 urmează să fie transferate sâmbătă la Ground Zero, unde se aflau Turnurile Gemene din cadrul complexului World Trade Center şi unde, în prezent, se află un memorial şi un muzeu, a declarat Susan Dahill, însărcinată cu comunicarea pentru ”Vocea 11 Septembrie”, un grup de susţinere a victimelor atentatelor care s-au soldat cu aproximativ 3.000 de morţi, confirmând o informaţie publicată de ziarul ”New York Times”. Potrivit cotidianului, Primăria a trimis rudelor victimelor un e-mail în care le informează că serviciile medico-legale din oraş vor transfera, la 10 mai, rămăşiţele neidentificate, ce vor fi păstrate sub Muzeul „11 Septembrie“. Dintre cele 2.753 de persoane declarate dispărute la World Trade Center pe 11 septembrie 2001, 1.115 (aproximativ 40%) nu au putut să fie identificate. Autorităţile au recuperat 21.906 rămăşiţe umane în zonă, dintre care 7.930 nu corespund niciunei probe ADN de la familii. Transferul va fi efectuat printr-o procesiune sobră, escortată de vehicule de poliţie, pompieri şi ale autorităţilor portuare din New York şi New Jersey. Nu vor fi organizate vreo ceremonie sau serviciu religios, iar niciun reprezentant al oraşului nu va fi prezent. Vor putea fi prezenţi numai membri ai familiilor, din cauza lipsei de spaţiu, a precizat Susan Dahill.

Muzeul atentatelor de la 11 septembrie 2001 va fi deschis publicului începând de la 21 mai, după cinci zile consacrate familiilor victimelor, persoane care munceau în Turnurile Gemene, supravieţuitorilor atentatelor şi membrilor echipelor de intervenţie. Cu o suprafaţă de 10.210 metri pătraţi, acest muzeu subteran de şapte etaje este situat între cele două bazine ale memorialului, deschis la 11 septembrie 2011 pe locul unde au fost comise atacurile.