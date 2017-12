Rammstein, din nou în România!

Celebra trupă germană Rammstein va reveni în România în vara anului viitor, urmând să susţină un concert la Bucureşti, la complexul Romexpo, pe 28 iulie. Potrivit site-ului oficial al formaţiei, concertul este inclus în evenimentul Rock Over Bucharest. De asemenea, evenimentul este confirmat şi de reprezentanţii D&D East Entertainment, care au mai declarat că Rock Over Bucharest este noua denumire a festivalului Rock The City.

Rammstein este o formaţie germană, ale cărei baze au fost puse în 1994, în Berlin. Trupa este formată din Till Lindemann (voce), Richard Z. Kruspe (chitară şi backing vocals), Paul H. Landers (chitară, backing vocals), Oliver „Ollie\" Riedel (chitară bas), Christoph „Doom\" Schneider (tobe şi percuţie electronică) şi Christian „Flake\" Lorenz (clape).

Formaţia germană a mai fost în România pentru a filma videoclipul piesei care dă titlul materialui discografic, „Rosenrot\". De asemenea, Rammstein a concertat la Bucureşti în 2010, în cadrul Tuborg Green Fest 2010 presented by Sonisphere Festival, care a fost organizat de East European Concert şi Marcel Avram, în asociere cu D&D East Entertainment.

Rammstein a primit înaintea concertului de pe scena Sonisphere Festival de la Bucureşti discul de 4x platină pentru vânzările albumului „Liebe ist für alle da\" pe teritoriile României şi Bulgariei.

În decembrie 2011, trupa a lansat un album „greatest hits\" intitulat „Made in Germany 1995-2011\", care conţine şi o piesă nouă, „Mein Land\". Albumul a fost promovat într-un turneu mondial care a debutat în noiembrie 2011 şi s-a încheiat în mai 2012.